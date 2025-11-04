खूबसूरती में मां को भी टक्कर देती हैं मधू की बेटियां, दोनों के साथ एक्ट्रेस ने दिए ऐसे पोज

एक्ट्रेस मधू फिल्मों में कम नजर आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं. उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल होती हैं. एक्ट्रेस हाल ही में वेदांत बिरला की शादी में गई थीं. जहां पर पहली बार वो अपनी बेटियों के साथ स्पॉट हुईं. वीडियो देखकर कोई कह नहीं सकता है कि मधू की इतनी बड़ी बेटियां हैं. मधू की बेटियों के साथ वीडियो वायरल हो रही है.

मधू शाह की बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं. उन्हें देखकर लगता है कि वो भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं. खूबसूरती में वो आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. मधू की बेटियां उनकी तरह ट्रेडिशनल अवतार में नजर आईं. वीडियो देखकर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

मधू की बेटियों को देख चौंका लोग

मधू ज्यादातर अपने पति या अकेले ही स्पॉट होती हैं. उन्हें अपने बच्चों के साथ इस तरह से बाहर बहुत कम ही देखा जाता है. उनकी दो बेटियां हैं. एक का नाम किया और दूसरी का अमेया है. दोनों ने मां के साथ मिलकर पैपराजी के लिए ढेर सारे पोज दिए. तीनों के लुक की बात करें तो मधू ने शिमरी साड़ी पहनी थी वहीं उनकी एक बेटी ब्लू और रोज गोल्ड कलर की साड़ी में नजर आईं और दूसरी ने व्हाइट कलर की लहंगा स्टाइल ड्रेस पहनी थी. तीनों ने पैपराजी के लिए साथ में जमकर पोज दिए.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

फैंस ने किए कमेंट

इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या ये मधू की बेटियां हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- कितनी सुंदर लग रही हैं तीनों. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मधू आखिरी बार फिल्म कन्नप्पा में नजर आईं थीं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.

