हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर 'एक दीवाने की दीवानियत' दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म एक डार्क हाउस साबित हुई है. दरअसल किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की फिल्म सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होगी, खासकर तीन गुना ज्यादा शो वाली 'थामा' के साथ क्लैश के बावजूद भी 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दमदार परफॉर्म किया है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे मंडे को इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 14वें दिन कितनी की कमाई?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने कमाल कर दिया है. ये इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. ये हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. और दिलचस्प बात ये है कि इस हफ्ते 'बाहुबली: द एपिक' और 'द ताज स्टोरी' जैसी नई रिलीज़ के साथ मुकाबले के बावजूद भी यह अच्छा परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि रिलीज के 14वें दिन ये थामा से आगे निकल गई.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ़्ते में 55.15 करोड़ कमाए थे. फिर दूसरे शुक्रवार को इसकी कमाई 2.35 करोड़ रुपये रही. इसके बाद दूसरे शनिवार को इसका कलेक्शन 3.15 करोड़ रुपये रहा जबकि दूसरे रविवार को इसने 3.75 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे सोमवार को यानी 14वें दिन फिल्म ने 1.65 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ अब इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 66.05 करोड़ हो गया है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने ‘थामा’ को छोड़ा पीछे

हालाँकि 'थामा' का कुल कलेक्शन 'एक दीवाने की दीवानियत' से कहीं ज़्यादा है, लेकिन जहां तक मास सर्किट की बात है तो मिलाप जावेरी निर्देशित इस फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में 'थामा' को पीछे छोड़ दिया है, और ईस्ट पंजाब जैसे मल्टीप्लेक्स क्षेत्रों में भी इसकी कमाई ज़्यादा है. बिहार में, इसने सिर्फ़ तेरह दिनों में 3 करोड़ का नेट आंकड़ा पार कर लिया है, और 'सैयारा' को छोड़कर बाकी सभी रोमांटिक फ़िल्मों और रोमांटिक-कॉमेडी को पीछे छोड़ दिया है.