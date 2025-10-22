जावेद अख्तर ने 'मुस्लिमों 'पर किया कमेंट तो भड़क गए लकी अली, पोस्ट कर कह दी ऐसी बात

सिंगर लकी अली ने एक इवेंट में जावेद अख्तर की हिंदू-मुस्लिम वाले कमेंट के वायरल होने के बाद एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर उनकी आलोचना की है. दरअसल दिग्गज गीतकार-कवि जावेद अख्तर ने हिंदुओं को 'मुसलमानों जैसा न बनने' की सलाह दी थी. जावेद अख्तर की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया यूजर्स बंट गए. कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, तो लकी अली समेत कई लोगों ने उन पर खूब भड़ास निकाली है.

जावेद अख्तर ने क्या कहा था?

जावेद अख्तर ने एक कार्यक्रम में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म 'शोले' के मशहूर 'युंकी ये कौन बोला' सीन के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी (सोचती हैं) कि शिवजी उनसे बात कर रहे हैं. क्या आज ऐसा सीन संभव है? नहीं, मैं आज ऐसा सीन नहीं लिखूंगा. क्या 1975 में (जब शोले रिलीज़ हुई थी) हिंदू नहीं थे? क्या कोई धार्मिक लोग नहीं थे?”

उन्होंने आगे कहा, "दरअसल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं ये बात यहां नहीं कह रहा. राजू हिरानी और मैं पुणे में एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा, 'मुसलमानों जैसे मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो. ये एक त्रासदी है." हालांकि जावेद अख्तर जिस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसका समय और तारीख़ वेरिफाई नहीं हो सकी है.

जावेद अख्तर के बयान पर भड़के लकी अली

लकी अली ने एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जिसने जावेद अख्तर का हिंदू-मुस्लिम वाला बयान पोस्ट किया था. सिंगर ने जावेद अख्तर पर भड़कते हुए लिखा, "जावेद अख्तर जैसे मत बनो, कभी भी असली और नकली जैसे बदसूरत मत बनो."





कमेंट सेक्शन में भी, लकी अली और जावेद अख्तर के फैंस आपस में बंट गए और जल्द ही एक एक्स वॉर शुरू हो गया. वहीं दिग्गज गीतकार ने अभी तक लकी अली के कमेंट का जवाब नहीं दिया है.