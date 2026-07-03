'लॉक अप' फेम पायल रोहतगी पर चढ़ा म्यूजिक का खुमार, कैलाश खेर के एकेडमी में ले रहीं ट्रेनिंग

एक्ट्रेस और मॉडल पायल रोहतगी इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 1' में रनर-अप रह चुकी पायल से जुड़ी एक बड़ी और इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई हैं कि वो इन दिनों म्यूजिक सीख रही हैं. उन्होंने मशहूर सिंगर कैलाश खेर के एकेडमी में एडमिशन लिया हैं, जिसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में खुलकर बात की.

कैलाश खेर के एकेडमी में सीखा म्यूजिक

पर्दे से दूर पायल रोहतगी म्यूजिक की दुनिया में कदम रख चुकी हैं. बीते कुछ समय से वो मुंबई में कैलाश खेर के म्यूजिक एकेडमी में गाने और उसकी बारीकियों को सीख रही हैं. इसी बीच एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या कैलाश खेर खुद उन्हें सीखते हैं?

तो पायल ने कहा, 'कैलाश जी खुद नहीं सिखाते, बल्कि उनके एकेडमी में कई टीचर्स है, जो सभी को म्यूजिक सिखाते हैं. मैंने उनकी एकेडमी में पिछले साल नवंबर या दिसंबर में एनरोल किया था. इतने साल एक्टर के तौर पर काम करने के बाद मुझे इंस्ट्रूमेंट के बारे में उतनी समझ नहीं थी. इसीलिए मैंने इसे सीखना चाहा.'

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कैलाश खेर ने गाया था पायल का पहला सॉन्ग

उन्होंने आगे बताया कि वहां के टीचर्स ने उन्हें गाना पकड़ना और बेसिक चीजें सिखाई. वो घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करती हूं, साथ ही मधुश्री जी के एक और टीजर उन्हें सिखाने आते हैं. वहीं उन्होंने कहा कि खुद के पॉजिटिव ग्रोथ के लिए उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया. कैलाश खेर का एकेडमी उनके घर के पास है, इसीलिए वो वहां चली गई.

इसके अलावा पायल ने कैलाश खेर से मिलने के बारे में बताया कि वो उनसे एक्ट्रेस के तौर पर मिली थी क्योंकि वो उनके पहले आइटम सॉन्ग के सिंगर थे, जिसका नाम 'ओ सिकंदर' था. पायल और कैलाश खेर ने उस समय ही अपने करियर की शुरुआत ही की थी. हालांकि कैलाश खेर अब बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं और एकेडमी में आने के बाद वो उनसे नहीं मिल पाईं.

पायल का करियर

बता दें कि पायल ने अपने करियर की शुरुआत 'फेमिना मिस इंडिया' से की थी. इसके बाद उन्होंने 2002 में 'ये क्या हो रहा है?' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और 'प्लान', 'कॉर्पोरेट', '26 चाइना टाउन', 'ढोल', 'दिल कबड्डी' और 'हे बेबी' जैसी फिल्मों में नजर आईं. इसके अलावा उन्हें 'बिग बॉस 2', 'सर्वाइवर इंडिया', 'नच बलिए 7' और 'लॉक अप' जैसे रियलिटी शोज में देखा गया. हालांकि 2022 में पहलवान संग्राम सिंह के शादी के बाद उन्हें पर्दे पर नहीं देखा गया.

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