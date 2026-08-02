'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर करेगी बंपर कमाई, नयनतारा बनाएंगी एक और रिकॉर्ड?

Toxic Box office Prediction: कन्नड़ स्टार यश फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी और वसंत रुक्मिणी भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं. अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर कहा जा रहा है कि ये तगड़ा कलेक्शन कर सकती है. ऐसे में अब नयनतारा के बॉक्स ऑफिस को लेकर प्रिडिक्शन सामने आया है कि वो दूसरी 50 करोड़ी नेट ग्रॉसर फिल्म दे सकती हैं. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

नयनतारा की पहली 50 करोड़ी नेट ओपनर

कोईमोई की रिपोर्ट् के अनुसार, साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने पहली 50 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म दी है. इसका टाइटल 'जवान' है. इसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस बंपर कमाई की. मूवी ने पहले दिन 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. ये उस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी.

यह भी पढ़ें: 'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'टॉक्सिक' बनेगी दूसरी 50 करोड़ नेट ओपनर

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'टॉक्सिक' के जरिए प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि वो इस फिल्म के जरिए अपनी दूसरी 50 करोड़ी फिल्म दे सकती हैं. इस फिल्म को लेकर प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 50 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो इस लिहाज से ये नयनतारा की पहले दिन दूसरी 50 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन सकती है.

नयनतारा की दूसरे 100 करोड़ी फिल्म बन सकती है

यही नहीं, कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो बताया जा रहा है कि नयनतारा ने पहली 100 करोड़ी फिल्म 'जवान' के जरिए दी है. ये उनकी पहली फिल्म है, जिसने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म का पहले दिन ग्लोबली ग्रॉस कलेक्शन 128.1 करोड़ रहा. ऐसे में 'टॉक्सिक' को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर ग्लोबली 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये नयनतारा की दूसरी 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म होगी.

यह भी पढ़ें: '5-6 बार मेरे साथ सोना होगा...', 'लॉकअप 2' की कंटेस्टेंट से बूढ़े शख्स ने की थी गंदी डिमांड

'टॉक्सिक' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'टॉक्सिक' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. जबकि फिल्म को प्रोड्यूस वेंकेट के नारायण और यश ने किया है. फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है. 2022 'केजीएफ 2' के बाद यश की पहली फिल्म होगी. 4 साल बाद यश किसी फिल्म में नजर आने वाली हैं.

'टॉक्सिक' की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं. वहीं, इसकी रिलीज के बारे में बात करें तो फिल्म को अगस्त महीने के आखिरी में रिलीज किया जाएगा. मूवी को 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. हालांकि, पहले इसे 19 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन 'धुरंधर 2' और खाड़ी युद्ध की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था.