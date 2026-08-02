प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने दिया प्रेग्नेंसी अपडेट, शेयर की फनी वीडियो

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हैं. वो जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. अब हाल ही में दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ा एक मजेदार अपडेट शेयर किया है. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही हैं.

प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने दिया प्रेग्नेंसी अपडेट

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फनी रील रीपोस्ट की, जिसमें एक बच्चे की देखभाल करते हुए दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान आने वाले चैलेंजेज को मजाकिया अंदाज में दिखाया गया. दीपिका पादुकोण द्वारा शेयर की गई पोस्ट में एक प्रेग्नेंट महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए हुए नजर आती है.

वीडियो पर लिखा था, 'प्रेग्नेंसी के दौरान 20 पाउंड से ज्यादा वजन न उठाएं... लेकिन मैं पूरी प्रेग्नेंसी में यही कर रही हूं.' दीपिका ने इस इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऊपर की ओर स्पाइडर-मैन का एक स्टिकर भी लगाया. ये वीडियो उनकी बेटी दुआ से जुड़ा लग रहा था.

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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी दुआ का वेलकम किया था. वो जल्द ही दो साल की होने वाली हैं.

बता दें, इस साल की शुरुआत में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने दूसरे बच्चे की खुशखबरी शेयर की थी. पोस्ट में उनकी बेटी दुआ एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आई थी, जबकि कैप्शन में सिर्फ नजर वाले इमोजी थे. इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने दोनों को खूब बधाइयां दी थीं.

दीपिका-रणवीर की लव स्टोरी

दीपिका और रणवीर की पहली मुलाकात साल 2013 में फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', '83' और 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्मों में साथ काम किया. करीब छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने नवंबर 2018 में इटली में शादी रचाई.

दीपिका पादुकोण का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. इसके अलावा वो एटली के निर्देशन में बनने वाली AA22xA6 में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ भी स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी.

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