हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने लूटी महफिल, आलिया-शरवरी ने पहली बार पहनी बिकिनी

'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने लूटी महफिल, आलिया-शरवरी ने पहली बार पहनी बिकिनी

आलिया भट्टी की फिल्म 'अल्फा' में ऋतिक रोशन का दमदार कैमियो देखने को मिला है. फिल्म रिलीज होते ही मेजर कबीर के किरदार में उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर लीक हो गई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 03 Jul 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

यशराज के स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'अल्फा' शुक्रवार यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

ऋतिक रोशन ने चुरा ली पूरी लाइमलाइट
'अल्फा' में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का दमदार कैमियो देखने को मिला है. फिल्म रिलीज होते ही मेजर कबीर के किरदार में उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर लीक हो गई. उनके एक्शन सीन्स के कई क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और इंटरनेट पर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि एक्टर ने फिल्म में 'वॉर' के कबीर बनकर एंट्री की है. एक्टर की एंट्री दर्शकों का काफी पसंद आई है.

 ये भी पढ़ें:-Box Office: 'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में तहलका, कोविड एरा के बाद शाहिद की बनी ऐसा करने वाली पहली फिल्म

जबरदस्त एक्शन करते दिखे ऋतिक रोशन
सोशल मीडिया पर ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी शानदार एंट्री की खूब तारीफ हो रही है. बता दें कि 'अल्फा' के ट्रेलर में ऋतिक के आने का इशारा तो दिया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था. ट्रेलर में सिर्फ उनकी आंखें दिखाई गई थीं, जिससे उनके रिवील की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी.

आलिया भट्ट-शरवरी वाघ के बिकिनी लुक ने खींचा ध्यान
इसके अलावा 'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी पहली बार बिकिनी लुक में नजर आई हैं. फिल्म के इस ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. दोनों एक्ट्रेसेस का ये अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक्शन और स्पाई थ्रिलर के बीच आलिया और शरवरी का ये लुक फिल्म के सबसे चर्चित मोमेंट्स में से एक है.

'अल्फा' के बारे में जानिए
बता दें कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. फाइनली ये सिनेमाघरों में पहुंच गई है. शिव रावेल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. फिल्म को उदय चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office 2nd July: गुरुवार को भी 'वेलकम 3' ने खूब छापे नेट, 'कॉकटेल 2' की भी नहीं थमी रफ्तार, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 03 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Alpha Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने लूटी महफिल, आलिया-शरवरी ने पहली बार पहनी बिकिनी
'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने लूटी महफिल, आलिया-शरवरी ने पहली बार पहनी बिकिनी
बॉलीवुड
दुबई में 'ए उड़ी उड़ी' गाने पर झूमे श्रीसंत संग झूमे विवेक ओबेरॉय, वीडियो हुई वायरल
दुबई में 'ए उड़ी उड़ी' गाने पर झूमे श्रीसंत संग झूमे विवेक ओबेरॉय, वीडियो हुई वायरल
बॉलीवुड
'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा? जान लें
'बहुत बकवास फिल्म है...', आलिया भट्ट की अल्फा देखने के बाद ऑडियंस ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पहले 12 किलो वजन बढ़ाया, फिर 15 किलो घटाया..., 'लव एंड वॉर' के लिए विक्की कौशल का गजब ट्रांसफॉर्मेशन
'लव एंड वॉर' के लिए विक्की कौशल का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, पहले 12 किलो वजन बढ़ाया फिर 15 किलो घटाया
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget