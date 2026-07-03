'अल्फा' में ऋतिक रोशन के कैमियो ने लूटी महफिल, आलिया-शरवरी ने पहली बार पहनी बिकिनी
आलिया भट्टी की फिल्म 'अल्फा' में ऋतिक रोशन का दमदार कैमियो देखने को मिला है. फिल्म रिलीज होते ही मेजर कबीर के किरदार में उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर लीक हो गई.
यशराज के स्पाई यूनिवर्स की आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'अल्फा' शुक्रवार यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.
ऋतिक रोशन ने चुरा ली पूरी लाइमलाइट
'अल्फा' में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का दमदार कैमियो देखने को मिला है. फिल्म रिलीज होते ही मेजर कबीर के किरदार में उनकी सरप्राइज एंट्री सोशल मीडिया पर लीक हो गई. उनके एक्शन सीन्स के कई क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और इंटरनेट पर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि एक्टर ने फिल्म में 'वॉर' के कबीर बनकर एंट्री की है. एक्टर की एंट्री दर्शकों का काफी पसंद आई है.
GOD OF SCREEN PRESENCE !!— ZeMo 2.0 (@ZeMoReturn) July 3, 2026
HRITHIK ROSHAN 🙇 pic.twitter.com/HW7c4P6XP4
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जबरदस्त एक्शन करते दिखे ऋतिक रोशन
सोशल मीडिया पर ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी शानदार एंट्री की खूब तारीफ हो रही है. बता दें कि 'अल्फा' के ट्रेलर में ऋतिक के आने का इशारा तो दिया गया था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था. ट्रेलर में सिर्फ उनकी आंखें दिखाई गई थीं, जिससे उनके रिवील की एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी.
The presence on screen is unmatched! 🔥 Whether it’s the wide shot or the intense close-up, Hrithik Roshan truly owns every frame of Alpha. #Alpha #HrithikRoshan pic.twitter.com/4ZFp60yCKF— Shivani (@_Shivkivani) July 3, 2026
आलिया भट्ट-शरवरी वाघ के बिकिनी लुक ने खींचा ध्यान
इसके अलावा 'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी पहली बार बिकिनी लुक में नजर आई हैं. फिल्म के इस ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. दोनों एक्ट्रेसेस का ये अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक्शन और स्पाई थ्रिलर के बीच आलिया और शरवरी का ये लुक फिल्म के सबसे चर्चित मोमेंट्स में से एक है.
- Alia Bhatt & Sharvari bikini scenes from Alpha in 4K.— Narendra Ali Gandhi (@celebuhdd) July 3, 2026
- Alpha Review : watch only for these scenes & Hrithik Roshan rest SKIP pic.twitter.com/bSdAe6FpE1
'अल्फा' के बारे में जानिए
बता दें कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म 'अल्फा' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. फाइनली ये सिनेमाघरों में पहुंच गई है. शिव रावेल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. फिल्म को उदय चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
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