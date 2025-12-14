बॉलीवुड सितारों से भरा वानखेड़े स्टेडियम, मेसी से मिलने पहुंचे करीना कपूर समेत ये स्टार्स
Lionel Messi India Goat Tour: लियोनेल मेसी तीन दिन के लिए भारत दौरे पर हैं. इस दौरान आज करीना कपूर से शहीद कपूर तक बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उनसे मिलने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचीं.
मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अपनी शानदार गेम से दुनियाभर में नाम ही नहीं कमाया, बल्कि करोड़ों दिलों पर भी राज किया है. इन दिनों मेसी GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत भारत में हैं और उन्होंने हैदराबाद से लेकर मुंबई तक का दौरा किया है. मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि लियोनल मेसी का क्रेज सिर्फ आम फैंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई बॉलीवुड सितारे और उनके बच्चे भी उनके दीवाने नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, करीना कपूर समेत कई सेलेब्स ने मेसी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस करीना कपूर ने की मेसी से मुलाकात
वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी की मुलाकात बॉलीवुड स्टार करीना कपूर और उनके दोनों बेटों तैमूर और जहांगीर से हुई. इस खास मुलाकात के दौरान करीना अपने बच्चों के साथ बॉसी लुक में दिखाई दीं. इस पल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
तैमूर-जेह की फुटबॉल जर्सी ने खींचा फैंस का ध्यान
करीना कपूर ने इस खास मुलाकात से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तैमूर और जेह की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है. फोटो में दोनों बच्चे फुटबॉल जर्सी पहने नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि तैमूर ने लियोनेल मेसी की जर्सी पहन रखी है.
सचिन तेंदुलकर
लियोनेल मेसी और सचिन तेंदुलकर आखिरकार आमने-सामने आए. दो आइकॉनिक नंबर 10 एक ही स्टेज पर थे. यह सच में सपनों जैसा था. सचिन ने मेसी को अपनी इंडिया जर्सी दी, और मेसी ने महान बल्लेबाज को 2026 फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल गिफ्ट की.
शिल्पा शेट्टी भी मिलने पहुंची
शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी फैमिली के साथ मेसी से मुलाकात की. शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा और बेटे वियान थे. शिल्पा को स्टेडियम से बाहर आते देखा गया, हालांकि, मेसी के साथ उनकी फोटो अभी तक सामने नहीं आई है.
अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ
भीड़ के बीच अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मैदान पर लियोनल मेसी से मिलते हुए देखा गया. दोनों अभिनेताओं ने फुटबॉल के इस दिग्गज से हाथ मिलाया और बातचीत भी करते नजर आए.
सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले मेसी
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता और दूसरे डेलीगेट्स मेसी, सुआरेज और डी पॉल के साथ स्टेज पर शामिल हुए.
शाहिद कपूर भी बच्चों के साथ आए नजर
मुंबई में आयोजित लियोनल मेसी के GOAT इंडिया टूर के दौरान एक्टर शाहिद कपूर भी अपने बच्चों के साथ नजर आए. इस खास मौके पर शाहिद अपने बच्चों के साथ इवेंट का आनंद लेते दिखे, वहीं मेसी की एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
सुनील छेत्री ने मेसी से की मुलाकात
पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने वानखेड़े स्टेडियम में खास मौजूदगी दर्ज कराई. वो कस्टमाइज्ड नंबर 10 मेसी जर्सी पहनकर मैदान पर पहुंचे और लियोनल मेसी से मुलाकात की.
