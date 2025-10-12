हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडLakshya Upcoming Films: लक्ष्य की लगी लॉटरी, बॉक्स ऑफिस पर इन 3 फिल्मों से बनाएंगे दनादन रिकॉर्ड

Lakshya Upcoming Films: लक्ष्य की लगी लॉटरी, बॉक्स ऑफिस पर इन 3 फिल्मों से बनाएंगे दनादन रिकॉर्ड

Lakshya Upcoming Films: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम एक्टर लक्ष्य अपनी अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं. एक्टर के पास फिलहाल फिल्में हैं जिससे वो दर्शकों का दिल जीत लेंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Oct 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य ने फिल्म 'किल' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन इन दिनों वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं. आर्यन खान की सीरीज में उभरते कलाकार आसमान सिंह का किरदार निभाकर लक्ष्य छा गए हैं. अब उनके पास आगे भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स हैं. लक्ष्य के पास फिलहाल तीन फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती हैं. 

चांद मेरा दिल

  • लक्ष्य के पास अगली फिल्म करण जौहर की 'चांद मेरा दिल' है जिसे विवेक सोनी डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • इस फिल्म में लक्ष्य के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी.
  • 'चांद मेरा दिल' के जरिए लक्ष्य और अनन्या पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे.
  • लक्ष्य और अनन्या के पोस्टर्स के साथ फिल्म पिछले साल नवंबर में ही अनाउंस हुई थी.
  • तब बताया गया था कि 'चांद मेरा दिल' 2025 में सिनेमाघरों में आएगी.
  • हालांकि अब तक इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है. 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lakshya (@lakshya)

दोस्ताना 2

  • लक्ष्य के पास 'दोस्ताना 2' भी पाइपलाइन में है जो कि 2008 की फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है.
  • फिल्म में पहले कार्तिक आर्यन भी नजर आने वाले थे, लेकिन अब विक्रांत मैसी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है.
  • जाह्नवी कपूर 'दोस्ताना 2' में बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देने वाली थीं हालांकि अब उनके भी प्रोजेक्ट छोड़ने की खबरें हैं.
  • टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जाह्नवी की जगह अब प्रतिभा रांटा लीड एक्ट्रेस का किरदार अदा करेंगी.
  • 'दोस्ताना 2' को अद्वैत चंदन डायरेक्ट करने वाले हैं.

लग जा गले

  • रोमांटिक फिल्म 'लग जा गले' का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है.
  • फिल्म में टाइगर श्रॉफ और जाह्नवी कपूर के बाद अब लक्ष्य की भी एंट्री हो गई है.
  • फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.
  • धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनने वाली 'लग जा गले' को राज मेहता डायरेक्ट करेंगे.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Tags :
Dostana 2 Lakshya Chand Mera Dil The Bads Of Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
Mumbai: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
मुंबई: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
Mumbai: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
मुंबई: उद्धव ठाकरे से मिलने फिर मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, बोले, 'मेरी मां...'
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
क्रिकेट
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
इंस्टा पर एक पोस्ट के इतने करोड़ रुपये लेते हैं विराट कोहली, टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद बढ़ गई फीस?
विश्व
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
'हम डरते नहीं, अगर ट्रंप टैक्स बढ़ाएंगे तो...', 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
ट्रेंडिंग
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
चल नहीं सकता! व्हीलचेयर पर आया बॉयफ्रेंड और कर दिया प्रपोज- मोहब्बत देख रोने लगी लड़की- वीडियो वायरल
हेल्थ
Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget