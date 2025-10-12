एक्सप्लोरर
Lakshya Upcoming Films: लक्ष्य की लगी लॉटरी, बॉक्स ऑफिस पर इन 3 फिल्मों से बनाएंगे दनादन रिकॉर्ड
Lakshya Upcoming Films: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम एक्टर लक्ष्य अपनी अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं. एक्टर के पास फिलहाल फिल्में हैं जिससे वो दर्शकों का दिल जीत लेंगे.
बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य ने फिल्म 'किल' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन इन दिनों वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं. आर्यन खान की सीरीज में उभरते कलाकार आसमान सिंह का किरदार निभाकर लक्ष्य छा गए हैं. अब उनके पास आगे भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स हैं. लक्ष्य के पास फिलहाल तीन फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती हैं.
चांद मेरा दिल
- लक्ष्य के पास अगली फिल्म करण जौहर की 'चांद मेरा दिल' है जिसे विवेक सोनी डायरेक्ट कर रहे हैं.
- इस फिल्म में लक्ष्य के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी.
- 'चांद मेरा दिल' के जरिए लक्ष्य और अनन्या पहली बार स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे.
- लक्ष्य और अनन्या के पोस्टर्स के साथ फिल्म पिछले साल नवंबर में ही अनाउंस हुई थी.
- तब बताया गया था कि 'चांद मेरा दिल' 2025 में सिनेमाघरों में आएगी.
- हालांकि अब तक इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है.
दोस्ताना 2
- लक्ष्य के पास 'दोस्ताना 2' भी पाइपलाइन में है जो कि 2008 की फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है.
- फिल्म में पहले कार्तिक आर्यन भी नजर आने वाले थे, लेकिन अब विक्रांत मैसी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है.
- जाह्नवी कपूर 'दोस्ताना 2' में बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देने वाली थीं हालांकि अब उनके भी प्रोजेक्ट छोड़ने की खबरें हैं.
- टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जाह्नवी की जगह अब प्रतिभा रांटा लीड एक्ट्रेस का किरदार अदा करेंगी.
- 'दोस्ताना 2' को अद्वैत चंदन डायरेक्ट करने वाले हैं.
लग जा गले
- रोमांटिक फिल्म 'लग जा गले' का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है.
- फिल्म में टाइगर श्रॉफ और जाह्नवी कपूर के बाद अब लक्ष्य की भी एंट्री हो गई है.
- फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है.
- धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनने वाली 'लग जा गले' को राज मेहता डायरेक्ट करेंगे.
