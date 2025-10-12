अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'

11 अक्टूबर को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स होस्ट किया गया जिसमें कलाकारों को अलग-अलग कैटेगिरी में अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. एक्टर अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. अवॉर्ड सेरेमनी में अभिषेक अपनी मां जया बच्चन, बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नंदा नवेली के साथ पहुंचे थे. इस दौरान ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन की गैर-मौजूदगी नेटिजन्स को रास नहीं आई.

फिल्मफेयर ने इंस्टाग्राम पर अभिषेक बच्चन के दो वीडियो शेयर किए हैं. एक में देखा जा सकता है कि अभिषेके बच्चन अपनी मां जया बच्चन, बहन श्वेता बच्चन और भांजी नव्या नंदा नवेली के साथ ऑडियंस में बैठे हैं. जब बेस्ट एक्टर कैटेगिरी में जब अभिषेक का नाम अनाउंस होता है तो वो अपनी मां को गले लगाते हैं और उनका माथा चूमते हैं.

अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन को दिया ट्रिब्यूट

11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन का 83वां बर्थडे भी था और ऐसे में अभिषेक बच्चन ने फिल्मफेयर में अपने पिता को ट्रिब्यूट देते हुए परफॉर्म भी किया. इस दौरान एक्टर अपनी मां जया बच्चन पर भी प्यार लुटाते नजर आते हैं. अभिषेक बच्चन के इस खास मूमेंट से उनकी वाइफ ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन की गैर मौजूदगी नागवार गुजरी और अब वो एक्टर के साथ-साथ बच्चन फैमिली को भी ट्रोल कर रहे हैं.

'ऐश्वर्या राय और आराध्या कहां हैं?'

एक यूजर ने लिखा- ऐश्वर्या राय कहां हैं? वो उसे अपनी खुशी क्यों नहीं बांटने देते? क्या बच्चन परिवार बॉसी है? दूसरे यूजर ने कमेंट किया- ऐश्वर्या राय और आराध्या कहां हैं? एक शख्स ने कहा- ऐश्वर्या राय बच्चन कहां हैं? उनके बिना परिवार अधूरा है. वहीं एक यूजर ने लिखा- अभिषेक को ऐश्वर्या के साथ आना था... अच्छी बात है मां और बहन साथ हैं... लेकिन वो भी बीवी है.

इसके अलावा एक शख्स ने कमेंट किया- जब ऐश्वर्या ने पोन्नियिन सेलवन (SIIMA और IIFA) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता था, तब उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं था. और अब पूरा खानदान अभिषेक का सपोर्ट करने के लिए उमड़ पड़ा है.