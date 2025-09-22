हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे

'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे

Kumar Sanu Ex Wife Shocking Revealation: कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने सिंगर पर मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आरोप लगाए हैं. रीटा ने सिंगर की फैमिली को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Sep 2025 06:55 PM (IST)

बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने तलाक के सालों बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. एक हालिया इंटरव्यू में रीटा ने कुमार सानू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्यस पर बात की है. इस दौरान उन्होंने कुमार सानू पर उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए हैं. इसके अलावा उन्होंने सिंगर की फैमिली को लेकर भी हैरान कर देने वाले दावे किए हैं.

हाल ही में कुनिका सदानंद ने कुमार सानू संग अपने अफेयर का खुलासा किया था. अब फिल्मी विंडो को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कुमार सानू की एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य ने भी सिंगर को लेकरX कई खुलासे किए हैं. इनमें से 5 बड़े खुलासों के बारे में हम आपको बता रहे हैं. 

1. कुमार सानू के थे कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू पर आरोप लगाया कि उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे. रीटा ने कहा- 'उन्होंने (कुमार सानू ने) जो गुल खिलाया था, वो दुनिया को नहीं मालूम था. ये तो एक सामने आया है अभी. एक के बाद एक सब आ जाएगा. रीटा आगे कहती हैं- आज भी तो आप लोग सुन रहे हैं ना कि नाक के नीचे किसी और के साथ अफेयर चल रहा था उस टाइम. हां तो मेरे नाक मेरे नाक के नीचे भी तो वही अफेयर चल रहा था ना जो आज बाहर आया.'

2. रीटा को घर में बंद रखते थे कुमार सानू?
रीटा भट्टाचार्य ने ये भी दावा किया कि कुमार सानू बहुत इनसिक्योर थे और उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे. उन्होंने कहा- 'मैं कभी गेट के बाहर नहीं गई. मुझे बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी. कुमार सानू की जो लाइफ थी उसमें मैं ब्रीच करना अलाउड नहीं था. पार्लर जाना अलाउड नहीं था, वैक्सीन करना अलाउड नहीं था. वो इनसिक्योर बहुत ज्यादा थे. मैंने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं देखा था. ना काजल ना कुछ और.'

3. प्रेग्नेंसी के दौरान कुमार सानू ने किया टॉर्चर!
कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर पर उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर करने के भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा- 'प्रेग्नेंसी में कभी उल्टी आती थी, भूखा रहती थी. खाने नहीं देते थे ये लोग मुझे. इन लोगों ने मुझे कभी खाने नहीं दिया जब मैं प्रेग्नेंट थी. खाना भी वो कंट्रोल करते थे, एक बार मुझे कुछ खाना खिला दिया था जिसमें मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि घर में डॉक्टर को बुलाकर सलाइन दिया इन लोगों ने. इस तरह जान का जन्म हुआ. जिस लेजेंड ने दुनिया देखी, सक्सेस देखी, वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खाने तक कंट्रोल करते थे. मतलब खाने नहीं देते थे मुझे.'

रीटा ने आगे कहा- 'एक बार वो लोग बाहर घूमने चले गए थे, तो मेरा किचन का लॉक करके गए थे. मेरे घर के सामने एक दुकान है मिक्की. मैंने वॉचमैन को भेजकर 1 किलो चावल लाकर खाना बनाया था. इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी. मेरे बच्चे को खाना नहीं मिलता था. किचन लॉक हो गया था, किचन का जिधर सामान रहता था ना स्टोरेज, उसको लॉक करके गए थे. उसने मेरा बच्चों का दूध वाला बंद कर दिया. मेरा बच्चे का फेरिक्स बंद कर दिया.' 

4. 'कुमार सानू की भतीजी के 5 बच्चे, पांचों के बाप अलग'
रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू के भाई की बेटी को लेकर भी चौंकाने वाले दावे दिए. उन्होंने कहा- 'मेरे सेकंड जेठ की बेटी एक अलग तरह की लड़की है. वो ऐसी है कि उसको मालूम नहीं क्या बोल रही है क्या कर रही है. क्योंकि उसके पांच लोगों से पांच बच्चों की मां है. पांचों बच्चों के फादर अलग-अलग है.'

5.बहन के साथ सोते थे कुमार सानू  
रीटा ने आगे कहा- 'इन बदतमीज लोगों को अपने खून की रिस्पेक्ट नहीं है. अगर होती तो उनके डैडी बुढ़ापे में जाकर एक शादी करके सबके सामने घूमते नहीं.' वो उनकी मां के सामने तैयार होकर रोज नई दुल्हन से मिलने के लिए जाते थे. ये उनके घर का सिस्टम था. कुमार सानू की शादीशुदा बहन, जो 45 साल की होगी, उसके तीन बच्चे हैं, उनके बेटे की शादी मैंने कराई थी और उनका पोता भी हुआ, लेकिन तीनों बच्चों को छोड़ वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरे घर आ गई थी. मैंने सानू से कहा था कि उनकी लाइफ बर्बाद मत करो लेकिन वो खुश थे क्योंकि उनको भी यही करना था. मेरी ननद कुमार सानू के साथ सोती थी, जागती थी, खाती थी और दोनों रंगरलिया करते थे.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 06:39 PM (IST)
Kumar Sanu Kunickaa Sadanand Rita Bhattacharya
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

