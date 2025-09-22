आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर ने कैमियो किया है. सीरीज के एक सीन में एक्टर को स्मोकिंग करते दिखाया गया था. अब इस सीन को लेकर वो कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन (NHRC) ने मुंबई पुलिस को नोटिस भेजते हुए इस मामले की शिकायत की है.

नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि नोटिस में उन्होंने रणबीर कपूर, प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की है. उन्होंने ये भा बताया कि ई-सिगरेट बनाने वालों, खरीदारों, स्टॉकिस्टों और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ई-सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर का आरोप

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियांक कानूनगो कहा- 'हमें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक ऑर्गनाइजेशन से एक शिकायत मिली है. शिकायतकर्ता ने बताया कि नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नामक एक सीरीज चल रही है. इस सीरीज के एक एपिसोड में एक्टर रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके जरिए वो युवाओं, खासकर हमारी नई जेनरेशन को ई-सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं. हमने इस शिकायत की जांच की और पाया कि भारत में ई-सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत, कोई भी शख्स ई-सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकता.'

प्रोडक्शन कंपनी और नेटफ्लिक्स पर भी दर्ज होगा केस

प्रियांक कानूनगो ने आगे कहा- 'भारत में ई-सिगरेट बनाना, खरीदना, बेचना या रखना एक अपराध है. हमने मुंबई पुलिस कमिशनर को एक नोटिस जारी किया है. हमने उनसे उचित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज करने और इस एक्टर, इस प्रोडक्शन कंपनी और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है. हमने उनसे इन ई-सिगरेट बनाने वालों, खरीदारों, स्टॉकिस्टों और बेचने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा है. हमने सचिव को भी एक नोटिस जारी किया है. उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इसे हटाने और संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.'