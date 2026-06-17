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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीकरिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज

करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज

Crime Thriller Series: अगर आपको क्राइम थ्रिलर से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो ये 6 विमेन-लीड सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 'ब्राउन' से लेकर 'दहाड़' तक, ये सीरीज आपको आखिरी तक बांधे रखेंगी.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Crime Thriller Series: अगर आपको क्राइम थ्रिलर से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो ये 6 विमेन-लीड सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 'ब्राउन' से लेकर 'दहाड़' तक, ये सीरीज आपको आखिरी तक बांधे रखेंगी.

ओटीटी पर पिछले कुछ समय में कई ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनमें महिला किरदारों ने अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीता है. सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और अपराध की उलझी कहानियों से भरी ये विमेन-लीड सीरीज आपको आखिरी एपिसोड तक बांधे रखने का दम रखती हैं.

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करिश्मा कपूर की सीरीज 'ब्राउन' एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है. ये हाल ही में रिलीज हुई है. ये सीरीज कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित है. करिश्मा कपूर ने इसमें रीटा ब्राउन नाम की एक तेजतर्रार और शराब की लत से जूझ रही पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है.
करिश्मा कपूर की सीरीज 'ब्राउन' एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है. ये हाल ही में रिलीज हुई है. ये सीरीज कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित है. करिश्मा कपूर ने इसमें रीटा ब्राउन नाम की एक तेजतर्रार और शराब की लत से जूझ रही पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है.
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कहानी एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है. एक अमीर परिवार की युवा लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और रीटा ब्राउन को ये केस सौंपा जाता है. ये सीरीज जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.
कहानी एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है. एक अमीर परिवार की युवा लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और रीटा ब्राउन को ये केस सौंपा जाता है. ये सीरीज जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.
Published at : 17 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Black Widows Brown Dahaad

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