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करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज
Crime Thriller Series: अगर आपको क्राइम थ्रिलर से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो ये 6 विमेन-लीड सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. 'ब्राउन' से लेकर 'दहाड़' तक, ये सीरीज आपको आखिरी तक बांधे रखेंगी.
ओटीटी पर पिछले कुछ समय में कई ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनमें महिला किरदारों ने अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीता है. सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और अपराध की उलझी कहानियों से भरी ये विमेन-लीड सीरीज आपको आखिरी एपिसोड तक बांधे रखने का दम रखती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :Black Widows Brown Dahaad
ओटीटी
7 Photos
करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज
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7 Photos
करिश्मा कपूर की 'ब्राउन' से सोनाक्षी सिन्हा की 'दहाड़' तक, ओटीटी पर देखें ये दमदार विमेन-लीड क्राइम थ्रिलर सीरीज
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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