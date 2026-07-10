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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है', एक्ट्रेस कृति सेनन बोलीं- 'गिर जाती हूं, नाखून टूट जाते हैं'

'मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है', एक्ट्रेस कृति सेनन बोलीं- 'गिर जाती हूं, नाखून टूट जाते हैं'

एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प बात शेयर की. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें नजर लगने पर पूरा यकीन है और इसके बाद उनके साथ अक्सर अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 03:33 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' की सक्सेस एंजॉय कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमााई कर रही है. इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा ऐसा दिलचस्प खुलासा किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. कृति ने बताया कि उन्हें नजर लगने पर पूरा विश्वास है और उनकी मां आज भी इस बात को लेकर उन्हें टोकती रहती हैं.

 कृति सेनन का खुलासा
'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' पॉडकास्ट में करिश्मा मेहता से बातचीत में कृति सेनन ने कहा, 'मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है. मैं नजर लगने पर विश्वास करती हूं. जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने लगता है या मैं किसी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हूं और मैं उसके बारे में बात करने लगती हूं, तो मेरी मां मुझे तुरंत चुप करा देती हैं. वो कहती हैं, 'ज्यादा मत बोलो, नजर लग जाती है.'

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एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे सच में लगता है कि मुझे नजर लग जाती है. फिर मेरे साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है. कभी मैं गिर जाती हूं, कभी मेरे नाखून टूट जाते हैं, तो कभी मैं बीमार पड़ जाती हूं. इसलिए अब मैं में ज्यादा बोलती नहीं हूं, बस मन में रखती हूं. कई बार मैं उन्हें लिखकर रख लेती हूं.'

मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है', एक्ट्रेस कृति सेनन बोलीं- 'गिर जाती हूं, नाखून टूट जाते हैं

कॉकटेल 2 के बारे में
वर्कफ्रंट की बात करे तो कृति सेनन फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आ रही हैं. 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म को होमी अदजानिया ने निर्देशित किया है. इसमें कृति सेनन के अलावा शाहिद कपूर, और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म साल 2012 में आई कॉकटेल का सीक्वल है.

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बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'कॉकटेल 2' में वर्ल्डवाइड 142.31 करोड़ की कमाई की. इसने ओपनिंग डे पर 13.10 करोड़ का कलेक्शन किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:33 PM (IST)
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