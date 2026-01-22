कृति सेनन ने बहन नुपूर की शादी में खाई जमकर मिठाई, अब जिम में बहा रही हैं पसीना

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई हुई हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी छोटी बहन नुपूर सेनन की शादी की है. नुपूर और सिंगर स्टेबिन की शादी उदयपुर में बहुत धूमधाम से शादी की है. शादी में बहुत मस्ती करने के बाद कृति अब अपने रुटीन पर वापस आ रही हैं. उन्होंने शादी में खूब मिठाई खाई है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया है. वजन कम करने के लिए उन्होंने कमर कस ली है.

कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं. उन्होंने ढेर सारी मिठाई और पकवान खाए हैं जिसकी वजह से उनके एब्स छुपने लगे हैं. वो इस पर काम कर रही हैं.

वर्कआउट कर रही हैं कृति

कृति ने अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'मिठाई का वजन मेरे एब्स को छिपा रहा है. इसे कम करना पड़ेगा.ट्रेनिंग वापस शुरू.' कृति के ट्रेनर ने भी सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें कृति वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'हम वापस आ गए हैं कृति सेनन, 2026 में नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए.'

बता दें नुपूर और स्टेबिन की शादी दो रीति-रिवाजों से हुई है. शादी हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से बहुत ही धूमधाम से हुई है. शादी के सारे फंक्शन्स की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कृति और नुपूर ने भी सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन आखिरी बार धनुष के साथ फिल्म तेरे इश्क में नजर आईं थीं. तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है.अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. कृति के पास अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं.

