बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

आज के समय में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं. इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है. बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी पढ़ाई को बिना रुकावट आगे बढ़ाने और परिवार पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है.

इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक कुल 1.5 लाख की आर्थिक सहायता देती है. यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चरणों में सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजी जाती है.इस योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के तहत की गई थी. पहले यह योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे बाद में और बेहतर बनाकर लाडो प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया.

क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना?

लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को लगातार जारी रखने में मदद करना है. इस योजना का फायदा उन बच्चियों को मिलता है, जिनका जन्म सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान में हुआ हो, सरकार इस योजना के तहत बेटी के जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर 7 किस्तों में कुल 1,50,000 की राशि देती है.

किस्तों में कैसे मिलेगी 1.5 लाख की राशि?

लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि जन्म के समय 5,000, 1 वर्ष की उम्र पूरी होने और टीकाकरण के बाद 5,000, कक्षा 1 में प्रवेश पर 10,000, कक्षा 6 में प्रवेश पर 15,000, कक्षा 10 में प्रवेश पर 20,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 25,000 और ग्रेजुएशन पूरी करने और 21 वर्ष की उम्र होने पर 70,000 इस प्रकार दी जाती है. इस तरह बेटी को पढ़ाई पूरी करने तक कुल 1.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

राजश्री योजना से लाडो प्रोत्साहन योजना तक का सफर

राजस्थान में यह योजना पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से लागू थी, जिसमें बेटियों को लगभग 50,000 की सहायता दी जाती थी. साल 2024 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने योजना का नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना किया. सहायता राशि को पहले बढ़ाकर दोगुना किया फिर महिला दिवस के अवसर पर इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया. इस बदलाव के बाद यह योजना और भी प्रभावी और लाभकारी बन गई.

लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची का विवरण PCTS पोर्टल पर अपने-आप दर्ज कर लिया जाता है.

2. इसके बाद माता-पिता को SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है.

3. लॉगिन करने के बाद लाडो प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म भरना होता है.

4. आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी है.

5. फॉर्म जमा होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है.

6. सत्यापन पूरा होते ही पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है.

