आज वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां सभी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं वहीं कृति खरबंदा ने भी अपने पति पुलकित सम्राट को 'हेलो वैलेंटाइन' कहते हुए अपना प्यार जताया है. वैलेंटाइन डे पर कृति ने दोनों की एक रोमांटिक फोटो शेयर की है जिसने फैंस का दिल तुरंत जीत लिया है.

तस्वीर में दिखी खुशमिजाज जोड़ी

कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट्स में नजर आ रही इस कैंडिड तस्वीर में कृति और पुलकित का खुशमिजाज अंदाज साफ झलक रहा है. उनकी केमिस्ट्री तस्वीर को और भी खास बना रही है. बिना किसी भारी-भरकम शब्दों के सादे से कैप्शन के साथ तस्वीर की भावनाएं खूबसूरती से बयां की गई हैं जिसने फैंस को बेहद इम्प्रेस कर दिया है.

सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिला

कृति और पुलकित अपने क्यूट सोशल मीडिया मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. शादी के बाद से ही ये जोड़ी फैंस को अपनी वेकेशन डायरीज, सेलिब्रेशन पोस्ट्स और रोजमर्रा की झलकियों से खुश करती रहती है. वैलेंटाइन डे पर कृति की तरफ से आए इस पोस्ट के कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल गए है. फैंस ने दिल वाले इमोजी, प्यार भरे मैसेज और शुभकामनाओं से कमेंट सेक्शन भर दिया है.

बिजी शेड्यूल में भी प्यार पर फोकस

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति और पुलकित दोनों ही अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को खूबसूरती से बैलेंस करना उनकी खासियत है. इस वैलेंटाइन डे पर भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अपने प्यार पर फोकस किया है और यही बात फैंस को बहुत पसंद आई है.

इंडस्ट्री के फेवरेट कपल्स

कृति और पुलकित को इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक माना जाता है. हर बार वे अपनी सादगी, सहज आकर्षण और सच्चे प्यार की वजह से अपने फैंस को इम्प्रेस कर ही देते हैं. यही वजह है कि उनका हर सोशल मीडिया पोस्ट और प्यार भरा इजहार फैंस के लिए खास बन जाता है.