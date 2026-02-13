कृष्णा बेउरा वही सिंगर हैं जिनकी आवाज आपने ‘ठुकरा के मेरा प्यार’, ‘मौला मेरे ले ले मेरी जान’ और ‘आप की कशिश’ जैसे गानों में सुनी होगी. ये गाने जब आए थे तो हर तरफ छाए हुए थे और आज भी लोग उन्हें बड़े शौक से सुनते हैं. कृष्णा बेउरा ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई और अच्छे गाने भी गाए हैं और अपनी अलग आवाज़ से लोगों का दिल जीता है. मगर आज उन्हें शायद बहुत कम ही लोग पहचानते होंगे. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के काम करने के तरीके और सिंगर्स की फीस को लेकर खुलकर अपनी बात रखी.

कृष्णा बेउरा ने बताया बॉलीवुड इंडस्ट्री का सच

हाल ही में कृष्णा बेउरा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बात की और बताया कि कैसे उन्हें अपने आइकॉनिक गानों के लिए बहुत कम फीस दी गई. हिंदी रश के पॉडकास्ट में सिंगर ने कहा, 'बॉलीवुड में सिंगर्स के लिए कोई फिक्स्ड फीस स्ट्रक्चर नहीं है. मैं कहता हूं कि सिंगर्स को कम से कम फीस तो मिलनी ही चाहिए. मतलब अगर आप किसी सिंगर को बुलाते हो और स्टूडियो में घटों बैठाते हो, तो कम से कम 10,000 रुपये तो दो ना. लेकिन कई बार सिंगर्स को 10,000 रुपये भी नहीं मिलते.'

उन्होनें कहा, 'आप की कशिश गाने के लिए मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे. उसमें भी 900 रुपये TDS कट गया. चक दे इंडिया फिल्म के गाने मौला मेरे ले ले मेरी जान के लिए यश राज फिल्म्स ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे. फिल्म राज 2 के गाने ओ सोनियों के लिए मुझे कुछ भी रुपये नहीं मिले. मोको कहा ढूंढे रे बन्दे और मेरा इन्तकाम देखेगी जैसे गानों के लिए भी 0 रुपये मिले.'

कृष्णा बेउरा ने आगे कहा, 'मेरे 23 साल के करियर में, फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर के तौर पर अगर मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से कमाई देखें, तो बड़ा कमाल होगा अगर मेरे पास टोटल 1.5 लाख रुपये भी हों. प्राइवेट प्रोड्यूसर तो पैसे देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री वाले नहीं देते क्योंकि उनका मानना है कि गाने वाले लोग शो और कॉन्सर्ट से कमा लेंगे. तुम पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि अगर मांगोगे तो अगली बार काम ही नहीं मिलेगा. अब ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग आ गए हैं. अब जरा अक्षय कुमार के 1,000 रुपये काटकर देखो. क्या हिम्मत है आपमें ऐसा करने की?'

सिंगर्स के साथ होने वाले बर्ताव बोले कृष्णा बेउरा

सिंगर ने इसी दौरान ए-लिस्ट सिंगर्स को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि कई सिंगर्स एक गाने के लिए 3-3 करोड़ रुपये भी चार्ज करते हैं. कृष्णा बेउरा ने कहा, 'सिर्फ ए-लिस्ट सिंगर्स ही पैसे कमाते हैं. क्योंकि कंपोजर सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा नाम वाला सिंगर गाना गाएगा तो म्यूजिक को कंपनी के पास आसानी से बेचा जा सकता है.'

'उनके चार्ज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी का अपना रेट होता है. कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख और कुछ तो एक गाने के लिए 3 करोड तक मांगते हैं. सब कुछ डिमांड पर निर्भर करता है. जैसे ही इंडस्ट्री में तुम्हारी डिमांड बढ़ जाती है, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा. रॉयल्टी सिंगर्स तक नहीं पहुंचती. आखिर में सिंगर्स को कुछ भी नहीं मिलता. सिंगर्स के लिए कमाई का एकमात्र रास्ता लाइव शो ही है.'