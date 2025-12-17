कॉमेडियन कपिल शर्मा सिनेमाघरों पर छाए हुए हैं. उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों पर 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. फिल्म को रिलीज हुए पांच दिन हो गए हैं मगर ये कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है. किस किसको प्यार करूं 2 भी धुरंधर के तूफान में उड़ती नजर आ रही है. फिल्म का वीकडे में भी कुछ खास हाल नहीं है. फिल्म का पांचवें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं.

कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 में कई एक्ट्रेसेस नजर आईं हैं. ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है. जिसे आप पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं. इस फिल्म ने पहले दिन से ही कुछ खास कमाई नहीं की है मगर मंगलवार को सोमवार की तुलना में कलेक्शन थोड़ा ज्यादा किया है. जिसके बाद फिल्म 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

पांचवें दिन की इतना कलेक्शन

किस किसको प्यार करूं 2 कछुए की रफ्तार से चल रही है. फिल्म का कलेक्शन कुछ खास नहीं है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक किस किसको प्यार करूं 2 ने पांचवें दिन 1 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.15 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़, तीसरे दिन 2.9 करोड़ और चौथे दिन 90 लाख का कलेक्शन किया था. फिल्म धीरे-धीरे चलते हुए 15 करोड़ तक पहुंच सकती है.

किस किसको प्यार करूं 2 की बात करें तो इसमें कपिल शर्मा के साथ मंजोत सिंह, आयशा खान, पारूल गुलाटी, वरीना हुसैन और त्रिधा चौधरी अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. फिल्म का क्लाइमैक्स काफी अलग है. जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिल्म में कपिल शर्मा की असली पत्नी गिन्नी चतरथ एंड में नजर आती हैं. गिन्नी की भी फिल्म में खूब तारीफ हो रही हैं. किस किसको प्यार करूं 2 के बाद फैंस अब कपिल शर्मा के शो के चौथे सीजन का इंतजार कर रहे हैं.

