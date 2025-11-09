किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश

मशहूर फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर फिल्ममेकर के बेटे ने भी उन्हें बड़ा सरप्राइज दिया है. आजाद राव ने अपनी मां की स्पेशल फर्माइश पूरी की है जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा है और नेटीजेंस का भी दोनों का ऐसा प्यार देख दिल भर आया है.

मां के लिए बनाया स्पेशल कॉफी केक

आमिर खान और किरण राव के बेटे आजाद राव खान ने अपनी मां को उनके जन्मदिन पर सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया है. स्टारकिड ने फिल्ममेकर ने स्पेशल कॉफी केक बेक किया. किरण राव ने बेटे संग इस खास मोमेंट की तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. इन पिक्चर्स और विडियोज को पोस्ट करते हुए किरण राव ने कैप्शन में लिखा कि, 'आपके प्यारे विशेज के लिए थैंक्यू. अब मैं जा कर कॉफी चॉकलेट केक खाने वाली हूं जो बेटे ने मेरी फर्माइश पर बनाया है.' अपनी मां के लिए ऐसा प्यार देख यूजर्स भी आजाद राव की खूब तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kiran Rao (@raodyness)

किरण राव के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

किरण राव के लेटेस्ट फिल्म की बात करें तो उन्होंने आमिर खान के साथ सितारे जमीन पर काम किया. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत पसंद किया गया. उनके अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो अब आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले वो लाहौर 1947 में काम कर रही हैं. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे कलाकार नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अगले साल अप्रैल के महीने में थिएटर्स में रिलीज होगी.