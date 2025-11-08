आज ही हनी सिंह का मोस्ट अवेटेड गाना 'चिलगम' रिलीज हुआ है. इसमें सिंगर के साथ मलाइका अरोड़ा ने भी किलर मूव्स दिए हैं और महज 3 घंटे में ही फैंस ने भर-भर के इस गाने पर अपना प्यार लुटाया है.

सोशल मीडिया पर ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच इसको लेकर बज बना हुआ है. इसके अलावा गाने के रिलीज होने के बाद हनी सिंह के लकी चार्म के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं. जानिए इस सिंगर के बारे में हर एक डिटेल.

कौन हैं हनी सिंह का लकी चार्म

पंजाबी रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में अपना नया एल्बम 51 ग्लोरियस डेज रिलीज किया है. इसमें वो देश के कई बड़े सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं जिसमें से एक भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा भी हैं जो पंजाबी सिंगर का लकी चार्म साबित हुई हैं. आज हनी सिंह का गाना 'चिलगम' रिलीज हुआ. इसमें सिंगर के साथ मलाइका अरोड़ा भी नजर आ रही हैं जिन्होंने दिलकश अदाओं से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

इसके साथ ही इस गाने में रागिनी विश्वकर्मा ने भी अपनी आवाज दी है और गाने को सुपरहिट बना दिया है. बता दें, महज 3 घंटे के अंदर ही इस गाने को 40 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. देशभर में इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है और हनी सिंह के साथ उनके लकी चार्म रागिनी विश्वकर्मा की भी तारीफ की जा रही है.

हनी सिंह के साथ कोलैबोरेशन से बढ़ा दी पॉपुलैरिटी

फरवरी के महीने में हनी सिंह ने अपना भोजपुरी गाना 'मैनिएक' रिलीज किया. इस गाने के साथ पहली बार वो रागिनी विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते नजर आएं. कुछ ही घंटों में ये गाना काफी पॉपुलर हो गया और अब यूट्यूब पर इसे 158 मिलियन व्यूज यानी करीब 16 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के रिलीज होते ही लोगों ने हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा के इस टीमवर्क की काफी सराहना की थी.

इस मास्टरस्ट्रोक ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हनी सिंह का नाम ऊंचा कर दिया. अब लोगों का ऐसा मानना है कि रागिनी विश्वकर्मा पंजाबी सिंगर-रैपर के लिए लकी चार्म साबित हुई हैं. ईशा गुप्ता के किलर मूव्स और भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में - 'दिदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी' वाली लाइन ने गाने का लेवल अपग्रेड कर दिया है.

ढोलक बजाकर सड़कों पर गाती थीं रागिनी विश्वकर्मा

हनी सिंह के साथ काम करने के बाद अब हर जगह रागिनी विश्वकर्मा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पहले 'मैनिएक' और अब 'चिलगम' में अपने दमदार आवाज देकर उन्होंने एक बार फिर दर्शकों की तारीफे अपने नाम कर ली हैं. बता दें, रागिनी विश्वकर्मा यूपी और बिहार में काफी फेमस हैं. उनके गाने 'पंखा कूलर से न गर्मी बुझाला' गाने को 95 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिला.

बता दें, भोजपुरी सिंगर और उनका परिवार यूपी के गोरखपुर में मंदिर और मेले में ढोलक हारमोनियम बजाकर गाना गाते हैं जिससे उनके परिवार का भरन–पोषण होता है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई विडियोज में देखा गया कि रागिनी विश्वकर्मा शादी-मुंडन समेत दूसरे इवेंट्स में अवधि और भोजपुरी में गाना गाते दिखीं. लेकिन हनी सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो 'मैनिएक' ने उनकी जिंदगी बदल दी.