हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चिलगम' फेम भोजपुरी सिंगर बनी हनी सिंह का लकी चार्म, पंजाबी रैपर को मिले 17 करोड़ से ज्यादा व्यूज

'चिलगम' फेम भोजपुरी सिंगर बनी हनी सिंह का लकी चार्म, पंजाबी रैपर को मिले 17 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Who Is Ragini Vishwakarma: हनी सिंह का गाना चिलगम आज रिलीज हो गया है और महज 3 घंटे में ही इसे लाखों व्यूज भी मिल चुके हैं. आइए जानते हैं उस सिंगर के बारे में जो बनीं हनी सिंह का लकी चार्म.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

आज ही हनी सिंह का मोस्ट अवेटेड गाना 'चिलगम' रिलीज हुआ है. इसमें सिंगर के साथ मलाइका अरोड़ा ने भी किलर मूव्स दिए हैं और महज 3 घंटे में ही फैंस ने भर-भर के इस गाने पर अपना प्यार लुटाया है.

सोशल मीडिया पर ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच इसको लेकर बज बना हुआ है. इसके अलावा गाने के रिलीज होने के बाद हनी सिंह के लकी चार्म के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं. जानिए इस सिंगर के बारे में हर एक डिटेल.

कौन हैं हनी सिंह का लकी चार्म 
पंजाबी रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में अपना नया एल्बम 51 ग्लोरियस डेज रिलीज किया है. इसमें वो देश के कई बड़े सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं जिसमें से एक भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा भी हैं जो पंजाबी सिंगर का लकी चार्म साबित हुई हैं. आज हनी सिंह का गाना 'चिलगम' रिलीज हुआ. इसमें सिंगर के साथ मलाइका अरोड़ा भी नजर आ रही हैं जिन्होंने दिलकश अदाओं से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

इसके साथ ही इस गाने में रागिनी विश्वकर्मा ने भी अपनी आवाज दी है और गाने को सुपरहिट बना दिया है. बता दें, महज 3 घंटे के अंदर ही इस गाने को 40 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. देशभर में इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है और हनी सिंह के साथ उनके लकी चार्म रागिनी विश्वकर्मा की भी तारीफ की जा रही है.

हनी सिंह के साथ कोलैबोरेशन से बढ़ा दी पॉपुलैरिटी
फरवरी के महीने में हनी सिंह ने अपना भोजपुरी गाना 'मैनिएक' रिलीज किया. इस गाने के साथ पहली बार वो रागिनी विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते नजर आएं. कुछ ही घंटों में ये गाना काफी पॉपुलर हो गया और अब यूट्यूब पर इसे 158 मिलियन व्यूज यानी करीब 16 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के रिलीज होते ही लोगों ने हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा के इस टीमवर्क की काफी सराहना की थी.

इस मास्टरस्ट्रोक ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हनी सिंह का नाम ऊंचा कर दिया. अब लोगों का ऐसा मानना है कि रागिनी विश्वकर्मा पंजाबी सिंगर-रैपर के लिए लकी चार्म साबित हुई हैं. ईशा गुप्ता के किलर मूव्स और भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में - 'दिदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी' वाली लाइन ने गाने का लेवल अपग्रेड कर दिया है.

ढोलक बजाकर सड़कों पर गाती थीं रागिनी विश्वकर्मा 
हनी सिंह के साथ काम करने के बाद अब हर जगह रागिनी विश्वकर्मा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पहले  'मैनिएक' और अब 'चिलगम' में अपने दमदार आवाज देकर उन्होंने एक बार फिर दर्शकों की तारीफे अपने नाम कर ली हैं. बता दें, रागिनी विश्वकर्मा यूपी और बिहार में काफी फेमस हैं. उनके गाने 'पंखा कूलर से न गर्मी बुझाला' गाने को 95 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा देखने को मिला.

बता दें, भोजपुरी सिंगर और उनका परिवार यूपी के गोरखपुर में मंदिर और मेले में ढोलक हारमोनियम बजाकर गाना गाते हैं जिससे उनके परिवार का भरन–पोषण होता है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई विडियोज में देखा गया कि रागिनी विश्वकर्मा शादी-मुंडन समेत दूसरे इवेंट्स में अवधि और भोजपुरी में गाना गाते दिखीं. लेकिन हनी सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो  'मैनिएक' ने उनकी जिंदगी बदल दी.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Tags :
Honey Singh RAGINI VISHWAKARMA Chilgam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget