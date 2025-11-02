बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बीते दिन 52 साल की हो गई हैं. ऐसे में फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस को खूब बधाई दी. लेकिन एक्ट्रेस की ससुराल वाले यानि बच्चन फैमिली में से किसी ने भी ऐश्वर्या को सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जन्मदिन की बधाई नहीं दी, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.इसको लेकर अब नेटिजन्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

बच्चन फैमिली ने बहू ऐश को नहीं किया विश

ऐश्वर्या राय बच्चन ने बीते दिन यानि यानि 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. एक्ट्रेस के इस खास दिन पर अभिषेक बच्चन हर साल उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर करते हैं. लेकिन बीते दिन अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं लिखा. ना सिर्फ पति अभिषेक बल्कि ससुर अमिताभ बच्चन, सास जया बच्चन और ननद श्वेता नंदा ने भी ऐश के लिए कुछ पोस्ट शेयर नहीं की. ऐसे में एक बार फिर नेटिजन्स बच्चन फैमिली में अनबन होने के कयास लगाने लगे हैं.

T 5550 - "जीवन, एक बहुत ही महत्व पूर्ण शिक्षक होता है ; अगर आप जो सबक़ सिखाया जाता है, उसे नहीं सीखते, तो वो फिर से सिखाता है !!"



~ इफ़ P.A pic.twitter.com/8DUUMEJn1n — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 1, 2025

बिग बी ने ब्लॉग में कही ये बात

अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या के बर्थडे पर एक ब्लॉग जरूर लिखा, लेकिन उसमें एक्ट्रेस का कोई जिक्र नहीं किया. एक्टर ने लिखा, "जीवन, एक बहुत ही महत्व पूर्ण शिक्षक होता है ; अगर आप जो सबक़ सिखाया जाता है, उसे नहीं सीखते, तो वो फिर से सिखाता है !!" इस पोस्ट के साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जो कि केबीसी के सेट पर ली गई है. यूजर्स इसे भी अब ऐश्वर्या के बर्थडे से जोड़ रहे हैं.

'पोन्नियिन सेलवन II’ में दिखी थीं एक्ट्रेस

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या को आखिरी बार 'पोन्नियिन सेलवन II' में नजर आई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था. एक्ट्रेस बॉलीवुड के पर्दे पर कई सालों से नजर नहीं आई.

