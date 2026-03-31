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चांदनी रात में, खुले आसमान के नीचे विजय वर्मा ने परिवार और दोस्तो संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
Vijay Varma Birthday Celebration: एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद ही खुश और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा 40 साल के हो गए हैं. 29 मार्च की उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसको तस्वीरें एक्टर ने अब सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.
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Published at : 31 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Tags :Vijay Varma
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