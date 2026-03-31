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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचांदनी रात में, खुले आसमान के नीचे विजय वर्मा ने परिवार और दोस्तो संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक

चांदनी रात में, खुले आसमान के नीचे विजय वर्मा ने परिवार और दोस्तो संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक

Vijay Varma Birthday Celebration: एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद ही खुश और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Vijay Varma Birthday Celebration: एक्टर विजय वर्मा ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद ही खुश और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा 40 साल के हो गए हैं. 29 मार्च की उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसको तस्वीरें एक्टर ने अब सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

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एक्टर विजय वर्मा ने अपना 40वां बर्थडे परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया. हाल ही में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
एक्टर विजय वर्मा ने अपना 40वां बर्थडे परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया. हाल ही में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
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एक फोटो में एक्टर केक कट करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना था.
एक फोटो में एक्टर केक कट करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहना था.
Published at : 31 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Vijay Varma

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