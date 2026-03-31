'फ्लाइट में बैठने से पहले ही ..' टाइगर श्रॉफ को है ये अजीबो-गरीब बीमारी, खुद किया खुलासा

टाइगर श्रॉफ की गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में होती है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2014 में हीरोपंती से की थी. उसके बाद एक्टर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अभी तक टाइगर को वॉर, हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां, सिंघम अगेन और बागी सीरीज की फिल्मों में देखा जा चुका है.

इन सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी फिट बॉडी को खूब फ्लॉन्ट किया, साथ ही अपने स्टंट से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया.टाइगर श्रॉफ बड़े से बड़ा स्टंट बेहद ही आसानी के साथ कर लेते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि खतरनाक से खतरनाक स्टंट करने वाले टाइगर श्रॉफ को प्लेन से ट्रैवल करने में डर लगता है.

टाइगर को अपने शरीर पर कंट्रोल रखना है पसंद

टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलकर बात की है. एक्टर ने बताया कि वो इस प्रॉब्लम की वजह से अब थेरेपी लेने के बारे में सोच रहे हैं.

टाइगर श्रॉफ ने कहा,'दरअसल, मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाने की सोच रहा हूं क्योंकि मुझे प्लेन से ट्रैवल करने में डर लगता है. कुछ साल पहले मैं एक बहुत ही अशांत फ्लाइट में था. तब से, जब भी मुझे उड़ान भरनी होती है, मुझे कुछ दिन पहले से ही घबराहट होने लगती है. पता नहीं क्यों, मैं अभी तक इससे उबर नहीं पाया हूं.'

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यूट्यूबर लिली सिंह से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा,'आंकड़े पर गौर करें तो प्लेस में ट्रैवल करना सबसे ज्यादा सेफ है. कई पायलटों से मैंने बात की है और सभी का कहना है कि टर्बुलेंस ऊबड़-खाबड़ सड़कों जैसा ही होता है. वो लोग मुझे यही एग्जांपल देते रहते हैं. लेकिन मेरे दिमाग को ये बात कौन समझाएगा. जब ऐसा होता है, तो मामला बिल्कुल अलग होता है.काश, मैं इस पर कंट्रोल रख पाता.मुझे अपने शरीर के हर हिस्से पर कंट्रोल रखना पसंद है. मुझे ये जानना पसंद है कि मैं क्या कर रहा हूं.'

टाइगर श्रॉफ ने कहा कि उन्हें एयरोफोबिया है.मालूम हो 2026 में अभी तक टाइगर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है.आखिरी बात उन्हें बागी 4 में देखा गया था, जो 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी.

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