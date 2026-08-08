सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मी की मौत, ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की अचानक मौत की खबर सामने आई है. पुलिस कांस्टेबल की पहचान गणेश के रूप में हुई है. वो 41 साल के थे. गणेश, सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

सलमान खान के घर के बाहर ड्यूटी पर थे गणेश

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, गणेश उन पुलिसकर्मियों में से एक थे, जिन्हें सलमान खान की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था. सलमान को मिल रही लगातार धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ऐसे में उनके घर के बाहर और आसपास के इलाके में भी पुलिस की तैनाती रहती है. मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ड्यूटी के दौरान गणेश की तबीयत अचानक खराब हुई. वो मौके पर ही गिर पड़े. वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस के मुताबिक, उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है.

सलमान खान की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई?

गौरतलब है कि सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग सलमान खान को निशाना बनाने की फिराक में है. लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि वो 1990 के दशक में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हुए काले हिरण शिकार मामले का बदला सलमान खान से लेना चाहता है. बिश्नोई समाज की ओर से भी इस मामले को लेकर सलमान खान के खिलाफ नाराजगी जताई जा चुकी है.

सलमान खान के घर के बाहर हुई थी फायरिंग

अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक सवार दो लोगों ने फायरिंग की थी. इस मामले की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था. इसके बाद सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई. लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी काफी चर्चा में रहा था.

सुरक्षा के साथ घूमना कभी-कभी मुश्किल...

पिछले साल सलमान खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि हर समय सुरक्षा घेरे में रहकर घूमना कभी-कभी उनके लिए परेशानी बन जाता है. एक्टर ने ये भी कहा था कि उन्हें इन धमकियों से डर नहीं लगता और उन्होंने अपनी सुरक्षा भगवान पर छोड़ रखी है. सलमान ने कहा था कि इंसान की जितनी उम्र लिखी है, उतनी ही होती है.

ये हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में हुई चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प पर बेस्ड है. इसमें सलमान, कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं.

'SVC63' की शूटिंग में बिजी हैं सलमान खान

सलमान के पास फिल्म 'SVC63' भी है, जिसका निर्देशन वामशी पैदिपल्ली कर रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू हैं. ये एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है. इसमें नयनतारा भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा सलमान खान रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए लौट रहे हैं.

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