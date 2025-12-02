एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अक्सर चर्चा में रहती हैं. वो पैपराजी को पोज करती दिख जाती हैं. कई बार अपने आउटफिट्स की वजह से ट्रोल भी हो जाती हैं. अब एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार उन्हें किसी फिल्म के लिए साइन किया गया. साइनिंग अमाउंट भी दिया, लेकिन वो फिल्म आजतक नहीं बनी. उनसे कहा गया कि अरबाज खान उन्हें पसंद नहीं करते.

खुशी से साइनिंग अमाउंट देकर लिया वापस

Galattaindia से बातचीत में खुशी मुखर्जी ने फिल्म को लेकर कहा, 'फिल्म के बारे में तो अरबाज को पता होगा और प्रोड्यूसर्स को ज्यादा पता होगा. क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने मुझे एक साइनिंग अमाउंट तो दे दिया था और फिर कहा था कि वो कर्ज में हैं और मैं चेक डिपोजिट न करूं. आपको पता है कि मेरा फ्रेंडली नेचर है तो मैंने वो चेक डिपोजिट नहीं किया. उन्होंने मुझसे पैसा भी मांगा था, लेकिन मेरे पास खुद के पास इतने खर्चे हैं तो मैंने वो नहीं दिए.'

बार-बार ऑफिस के खिलाए धक्के

आगे खुशी ने बताया, 'उन्होंने मुझसे कहा था कि अरबाज मुझे पसंद नहीं करते हैं. अरबाज को मुझसे परेशानी है. शायद वो मेरे साथ शूट नहीं कर पाएंगे. फिर उसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैं आपको म्यूजिक वीडियो दिला दूंगा. आप आ जाइए, फाइनेंसर्स से मिला देता हूं. अब बा-बार मैं उनके ऑफिस ही जा रही हूं. मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मुझे अरबाज पसंद नहीं करता है. लेकिन मैंने तो ये नहीं बोला था कि मुझे अरबाज पसंद नहीं आप अरबाज को रिप्लेस कर दो. दूसरी बार अगर उनको फिल्म के इवेंट्स ही चलाने थे तो वो मुझे बोल सकते थे. अब बार-बार में उनके ऑफिस जाऊंगी प्रमोट करने के लिए और मुझे उस चीज के पैसे भी नहीं मिलेंगे तो मैं भी एक आर्टिस्ट के तौर पर घर चलाना होता है.'

आगे खुशी ने कहा,'मैंने उनसे कहा कि आप एडवांस दे दो और मैं आ जाऊंगी फाइनेंसर्स से मिलने. तो फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की थी. मुझे कहा गया था कि आपका लीड रोल होगा. एक गाना भी होगा जिसे सुनिधि चौहान गाएंगी. मैंने डांस की ट्रेनिंग भी ली. लेकिन वो फिल्म मैंने चालू होते नहीं देखी.'