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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पेड्डी' के लिए खुशी कपूर थीं पहली पसंद,जानें- फिर क्यों बहन जाह्नवी कपूर से हुईं रिप्लेस

'पेड्डी' के लिए खुशी कपूर थीं पहली पसंद,जानें- फिर क्यों बहन जाह्नवी कपूर से हुईं रिप्लेस

फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आने वाली हैं लेकिन क्या आपको पता है ये फिल्म पहले उनकी छोटी बहन खुशी कपूर को ऑफर हुई थी. फिर बाद में जाह्नवी कपूर को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 16 May 2026 03:12 PM (IST)
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राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर 'पेड्डी' 4 जून को रिलीज़ होने के लिए तैयार है. फिल्म में राम चरण मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जाह्नवी कपूर अचियम्मा के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म को बुची बाबू सना  डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं हाल ही में प्रमोशन के दौरान बुची बाबू ने खुलासा किया कि ये लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए पहले जान्हवी की बहन खुशी कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में किसी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया.

पेड्डी के लिए खुशी कपूर थीं पहली पसंद
एम9 को दिए एक इंटरव्यू में बुची बाबू ने खुलासा किया कि उन्होंने अचियम्मा का किरदार पहले खुशी कपूर को ऑफर किया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वह इस रोल के लिए बहुत छोटी हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने शुरुआत में ये फिल्म खुशी कपूर को सुनाई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें सामने से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो इस किरदार के लिए काफी छोटी हैं. अब सोचिए, एक ही घर में खुशी को रिजेक्ट करके जाह्नवी को कहानी सुनानी थी, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने जाह्नवी पूछा कि कहीं खुशी को बुरा तो नहीं लगा होगा.'

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ऐसे मिली जाह्नवी कपूर को फिल्म
बुची बाबू ने ये भी बताया कि वो क्यों मानते थे कि इस रोल के लिए जाह्नवी कपूर , खुशी कपूर से बेहतर फिट बैठती हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी बहन को क्यों रिजेक्ट किया. मैंने खुशी की तरफ देखकर 'हाय' कहा और फिर सीधे कहा कि मैं आपको इस फिल्म में नहीं लेना चाहता, मैं आपकी बहन को लेना चाहता हूं. लेकिन सिनेमा के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. शुरुआत से ही मुझे पता था कि ये रोल जान्हवी के लिए ही बना है. जब मैं ये कहानी दूसरों को सुनाता था, तो मेरे दिमाग में हमेशा वही नजर आती थीं.'

पेड्डी' के लिए खुशी कपूर थीं पहली पसंद,जानें- फिर क्यों बहन जाह्नवी कपूर से हुईं रिप्लेस

'पेड्डी' के बारे में
बता दें, 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे बुची बाबू सना ने लिखा और निर्देशित किया है. ये उनकी 2021 की फिल्म 'उप्पेना' के बाद दूसरी फिल्म है. इसमें राम चरण, जाह्नवी कपूर , शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण वेंकट सत्यन किलारु ने वृद्दी सिनेमाज के तहत किया है, जबकि आईवीवाई एंटरटेनमेंट के ईशान साक्सेना सह-निर्माता हैं. इसे मैथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स के जरिए प्रेजेंट किया गया है.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म का ट्रेलर 18 मई को रिलीज़ किया जाएगा. 'पेड्डी' के प्रमोशनल मटेरियल से हिंट मिली है कि फिल्म में दो खेलों को दिखाया जाएगा. क्रिकेट और कुश्ती, जिससे इसकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं. फिल्म 4 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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Published at : 16 May 2026 03:12 PM (IST)
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