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कैटरीना कैफ और विक्की कौशल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ
Katrina Kaif-Vicky Kaushal Networth: कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. दोनों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.
आज, 16 मई को विक्की कौशल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने वाले विक्की आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं. वहीं उनकी पत्नी कैटरीना कैफ भी बॉलीवुड की सबसे सफल और अमीर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पावर कपल में आखिर किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.
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Published at : 16 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
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