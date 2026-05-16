कैटरीना कैफ और विक्की कौशल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों ने ही अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है. कपल की नेटवर्थ करोड़ों में है. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबित, कैटरीना की टोटल नेटवर्थ करीब 224 करोड़ रुपये बताई जाती है, जबकि विक्की कौशल लगभग 41 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. दोनों की टोटल नेटवर्थ मिलाकर करीब 265 करोड़ रुपये है.