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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैटरीना कैफ और विक्की कौशल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

Katrina Kaif-Vicky Kaushal Networth: कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. दोनों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 May 2026 01:07 PM (IST)
Katrina Kaif-Vicky Kaushal Networth: कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. दोनों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

आज, 16 मई को विक्की कौशल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने वाले विक्की आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं. वहीं उनकी पत्नी कैटरीना कैफ भी बॉलीवुड की सबसे सफल और अमीर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पावर कपल में आखिर किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.

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कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों ने ही अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है. कपल की नेटवर्थ करोड़ों में है. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबित, कैटरीना की टोटल नेटवर्थ करीब 224 करोड़ रुपये बताई जाती है, जबकि विक्की कौशल लगभग 41 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. दोनों की टोटल नेटवर्थ मिलाकर करीब 265 करोड़ रुपये है.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों ने ही अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है. कपल की नेटवर्थ करोड़ों में है. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबित, कैटरीना की टोटल नेटवर्थ करीब 224 करोड़ रुपये बताई जाती है, जबकि विक्की कौशल लगभग 41 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. दोनों की टोटल नेटवर्थ मिलाकर करीब 265 करोड़ रुपये है.
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विक्की कौशल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं विक्की ने फिल्म छावा के लिए 10 करोड़ रुपये फीस ली. हालांकि कैटरीना कैफ की इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन 'मैरी क्रिसमस' के लिए उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपये फीस ली थी. फिल्मों के अलावा दोनों स्टार्स ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.
विक्की कौशल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं विक्की ने फिल्म छावा के लिए 10 करोड़ रुपये फीस ली. हालांकि कैटरीना कैफ की इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन 'मैरी क्रिसमस' के लिए उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपये फीस ली थी. फिल्मों के अलावा दोनों स्टार्स ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.
Published at : 16 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif VICKY KAUSHAL

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