बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल आज, 16 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विक्की कौशल 38 साल के पुरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उनके पिता श्याम कौशल ने सोशल मीडिया पर प्यार भरा इमोशनल पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने दिल छू लेने वाली बात लिखी है.

श्याम कौशल ने विक्की कौशल यूं किया बर्थडे विश

श्याम कौशल ने बेटे विक्की कौशल को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो में वो विक्की कौशल के साथ एक सोफे पर आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए श्याम कौशल ने अपने बेटे विक्की के लिए एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा है.

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बेटे के लिए लिखा इमोशनल नोट

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पुत्तर, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे. आपको मेरा ढेरा सारा प्यार और आशीर्वाद. खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर और गर्व महसूस करता हूं. रब दी मेहर बनी रहे. आपको मेरी तरफ से प्यार भरी झप्पी.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

एक्शन डायरेक्टर्स हैं श्याम कौशल

बता दें, श्याम कौशल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने कई बड़ी और सफल फिल्मों में काम किया है. 'कृष', 'बजरंगी भाईजान', 'दंगल', 'पद्मावत' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों के दमदार एक्शन सीन्स के पीछे श्याम कौशल की मेहनत रही है.

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म

विक्की कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो, जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्टर कर रहे हैं. फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं. लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, विक्की कौशल अपकमिंग फिल्म 'महावतार' में भी दिखाई देंगे. इस माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में वो भगवान परशुराम यानी चिरंजीवी परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं.

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