हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा है’, पापा श्याम कौशल ने विक्की कौशल के बर्थडे पर लिखा इमोशनल पोस्ट

‘खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा है’, पापा श्याम कौशल ने विक्की कौशल के बर्थडे पर लिखा इमोशनल पोस्ट

Vicky Kaushal Birthday: विक्की कौशल आज, 16 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन पर विक्की के पिता श्याम कौशल सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर एक्टर को विश किया है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 16 May 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल आज, 16 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विक्की कौशल 38 साल के पुरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उनके पिता श्याम कौशल ने सोशल मीडिया पर प्यार भरा इमोशनल पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने दिल छू लेने वाली बात लिखी है. 

श्याम कौशल ने विक्की कौशल यूं किया बर्थडे विश
श्याम कौशल ने बेटे विक्की कौशल को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो में वो विक्की कौशल के साथ एक सोफे पर आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए श्याम कौशल ने अपने बेटे विक्की के लिए एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sham Kaushal (@shamkaushal09)

ये भी पढ़ेंः एक्टर्स की टीमों के रवैये पर भड़के सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम, लिया बड़ा फैसला

बेटे के लिए लिखा इमोशनल नोट
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पुत्तर, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे. आपको मेरा ढेरा सारा प्यार और आशीर्वाद. खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर और गर्व महसूस करता हूं. रब दी मेहर बनी रहे. आपको मेरी तरफ से प्यार भरी झप्पी.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

एक्शन डायरेक्टर्स हैं श्याम कौशल
बता दें, श्याम कौशल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने कई बड़ी और सफल फिल्मों में काम किया है. 'कृष', 'बजरंगी भाईजान', 'दंगल', 'पद्मावत' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों के दमदार एक्शन सीन्स के पीछे श्याम कौशल की मेहनत रही है.

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म
विक्की कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो, जल्द ही फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्टर कर रहे हैं. फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं. लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, विक्की कौशल अपकमिंग फिल्म 'महावतार' में भी दिखाई देंगे. इस माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म में वो भगवान परशुराम यानी चिरंजीवी परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Vicky Kaushal Birthday: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल, पिछली फिल्म ने छापे थे 800 करोड़

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 16 May 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Sham Kaushal VICKY KAUSHAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इब्राहिम अली खान संग फिल्म देखने पहुंचीं पलक तिवारी, साथ में नजर आईं सारा अली खान, देखें वीडियो
इब्राहिम अली खान संग फिल्म देखने पहुंचीं पलक तिवारी, साथ में नजर आईं सारा अली खान, देखें वीडियो
बॉलीवुड
‘खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा है’, पापा श्याम कौशल ने विक्की कौशल के बर्थडे पर लिखा इमोशनल पोस्ट
‘खुशनसीब हूं, तुम्हारे जैसा बेटा है’, पापा श्याम कौशल ने विक्की कौशल के बर्थडे पर लिखा इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
Golmaal 5: सिर्फ 22 दिन की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने वसूली अजय देवगन से ज्यादा फीस, जानें- कितनी ली रकम
अक्षय कुमार ने 'गोलमाल 5' से वसूली अजय देवगन से ज्यादा फीस, जानें- कितनी ली रकम
बॉलीवुड
पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए विराट कोहली ने छोड़ा नॉन-वेज, बोले- उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया
पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए विराट कोहली ने छोड़ा नॉन-वेज, बोले- उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
महाराष्ट्र
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ओटीटी
Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
ट्रेंडिंग
Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
लाइफस्टाइल
Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget