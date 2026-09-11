ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम डांस में बिल्कुल जीरो हो', कटरीना कैफ को किसने मारा था ताना?

'तुम डांस में बिल्कुल जीरो हो', कटरीना कैफ को किसने मारा था ताना?

अगर आप भी बॉलीवु़ड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के डांस के फैन हैं तो ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब कैटरीना को ये कह दिया गया था, ‘यू आर जीरो एट डांसिंग’.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Sep 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ कई गानों में अपने डांस का जलवा बिखेर चुकी हैं. ‘धूम 3’ के गाने ‘कमली’ से लेकर ‘टाइगर जिंदा है’ के ‘स्वैग से स्वागत’ तक जब भी आप उनका डांस देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि कभी किसी ने उनके डांस को लेकर इतनी बड़ी बात कही होगी. लेकिन अब कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने कैटरीना के करियर के उस दौर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है.

कैटरीना को कहा गया था ‘आप डांस में जीरो हैं’

बॉस्को और सीजर ने हाल ही में फराह खाने के साथ एक पॉडकास्ट में कोरियोग्राफी और इंडस्ट्री में उनके सफर के बारे में बात की. इसी बातचीत में कैटरीना के डांस को लेकर भी चर्चा हुई. बॉस्को ने बताया कि कैटरीना को अपने शुरुआती करियर में डांस को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा था. 

ये भी पढ़ें: ‘छठी मैया’ की भक्ति में डूबीं तमन्ना भाटिया, ‘द व्वान’ का सॉन्ग हुआ रिलीज

बॉस्को ने कहा, ‘उनकी भी काफी स्टोरीज हैं, जहां उन्होंने इतना मेहनत किया था, लेकिन एक कोरियोग्राफर ने कैटरीना से कहा, ‘आप डांस में जीरो हो, तो आपको छोड़ देना चाहिए.’ हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया.

बॉस्को ने कहा, ‘इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि इसे अपनी जिद बना लिया और ठान लिया कि वे खुद को साबित करके रहेंगी.’

‘शीला की जवानी’ बना था कैटरीना के लिए गेम चेंजर

कैटरीना के डांस करियर की बात करते हुए बॉस्को ने ‘शीला की जवानी’ को उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया. इस पर फराह खान ने भी माना कि उस वक्त तक कैटरीना को बतौर डांसर उस तरह नहीं देखा जाता था. फराह ने कहा, ‘शीला की जवानी कैटरीना के लिए गेम चेंजर थी, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि कैटरीना डांस कर सकती हैं. उन्होंने ‘टच मी’ किया था, लेकिन वह डांसर के तौर पर नहीं जानी जाती थीं.’ 

ये भी पढ़ें: कैलाश खेर ने 10.75 करोड़ में बेची अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी, लाखों का हुआ फायदा

फराह ने यह भी बताया कि कैटरीना के साथ उनका पहला गाना ‘जस्ट चिल’ था, जो फिल्म ‘मैंने प्यार क्यों किया’ का गाना था.

4-5 से सीधे 9 या 10 पर पहुंच गईं

बॉस्को की बात सुनकर फराह खान ने कैटरीना के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, ‘हाय बेचारी, जीरो तो नहीं रही होगी वो. वो 4 या 5 रही होगी, लेकिन ‘शीला की जवानी’ के बाद वो 9 या 10 हो गई.’ फराह ने आगे कैटरीना के डांस के सफर में ‘चिकनी चमेली’ और ‘काला चश्मा’ जैसे गानों का भी जिक्र किया. बॉस्को और सीजर ने इस पर कहा कि कैटरीना ने इन गानों में शानदार डांस किया था.

आज कैटरीना के डांस नंबर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर गानों में गिने जाते हैं. ‘शीला की जवानी’, ‘चिकनी चमेली’, ‘कमली’, ‘काला चश्मा’, ‘स्वैग से स्वागत’ और ‘अफगान जलेबी’ जैसे गानों ने उनकी पहचान डांसिग स्टार के तौर पर भी बनाई. ऐसे में कैटरीना को कभी ‘डांस में जीरो’ कहा जाना यकीनन उनके सफर का हैरान करने वाला हिस्सा है.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 11 Sep 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 200 करोड़ के पार, 'आवारापन 2' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' 200 करोड़ के पार, 'आवारापन 2' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 10 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 10 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
बॉलीवुड
Box Office: 10 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई 'हैवान', मिर्जापुर ने अक्षय-सैफ की फिल्म का पहले दिन ही खेल खराब किया
10 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई 'हैवान', 'मिर्जापुर' ने किया खेल खराब
बॉलीवुड
सुनिधि चौहान का बचपन का सपना हुआ पूरा, बोलीं- ‘ऐसा लगता है जैसे जन्नत में हूं’
सुनिधि चौहान का बचपन का सपना हुआ पूरा, बोलीं- ‘ऐसा लगता है जैसे जन्नत में हूं’
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : दिल्ली में BRICS 'टीम'...ट्रंप का बिगड़ा सीन! | BRICS Summit 2026 | Breaking
UP Freebies Scheme | UP Election 2027: UP फ्री बीज पर विश्लेषको का सटीक विश्लेषण! | BJP | ABP News
BRICS Summit 2026 Update: Putin और PM Modi के संबोधन से लेकर, समिट की हर तस्वीर| PM Modi | Russia
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की हो गई सबसे बड़ी डील ? | India Russia Relations
BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बॉलीवुड
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 10 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 10 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget