'तुम डांस में बिल्कुल जीरो हो', कटरीना कैफ को किसने मारा था ताना?

मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ कई गानों में अपने डांस का जलवा बिखेर चुकी हैं. ‘धूम 3’ के गाने ‘कमली’ से लेकर ‘टाइगर जिंदा है’ के ‘स्वैग से स्वागत’ तक जब भी आप उनका डांस देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि कभी किसी ने उनके डांस को लेकर इतनी बड़ी बात कही होगी. लेकिन अब कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने कैटरीना के करियर के उस दौर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है.

कैटरीना को कहा गया था ‘आप डांस में जीरो हैं’

बॉस्को और सीजर ने हाल ही में फराह खाने के साथ एक पॉडकास्ट में कोरियोग्राफी और इंडस्ट्री में उनके सफर के बारे में बात की. इसी बातचीत में कैटरीना के डांस को लेकर भी चर्चा हुई. बॉस्को ने बताया कि कैटरीना को अपने शुरुआती करियर में डांस को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा था.

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बॉस्को ने कहा, ‘उनकी भी काफी स्टोरीज हैं, जहां उन्होंने इतना मेहनत किया था, लेकिन एक कोरियोग्राफर ने कैटरीना से कहा, ‘आप डांस में जीरो हो, तो आपको छोड़ देना चाहिए.’ हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया.

बॉस्को ने कहा, ‘इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि इसे अपनी जिद बना लिया और ठान लिया कि वे खुद को साबित करके रहेंगी.’

‘शीला की जवानी’ बना था कैटरीना के लिए गेम चेंजर

कैटरीना के डांस करियर की बात करते हुए बॉस्को ने ‘शीला की जवानी’ को उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया. इस पर फराह खान ने भी माना कि उस वक्त तक कैटरीना को बतौर डांसर उस तरह नहीं देखा जाता था. फराह ने कहा, ‘शीला की जवानी कैटरीना के लिए गेम चेंजर थी, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि कैटरीना डांस कर सकती हैं. उन्होंने ‘टच मी’ किया था, लेकिन वह डांसर के तौर पर नहीं जानी जाती थीं.’

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फराह ने यह भी बताया कि कैटरीना के साथ उनका पहला गाना ‘जस्ट चिल’ था, जो फिल्म ‘मैंने प्यार क्यों किया’ का गाना था.

4-5 से सीधे 9 या 10 पर पहुंच गईं

बॉस्को की बात सुनकर फराह खान ने कैटरीना के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, ‘हाय बेचारी, जीरो तो नहीं रही होगी वो. वो 4 या 5 रही होगी, लेकिन ‘शीला की जवानी’ के बाद वो 9 या 10 हो गई.’ फराह ने आगे कैटरीना के डांस के सफर में ‘चिकनी चमेली’ और ‘काला चश्मा’ जैसे गानों का भी जिक्र किया. बॉस्को और सीजर ने इस पर कहा कि कैटरीना ने इन गानों में शानदार डांस किया था.

आज कैटरीना के डांस नंबर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर गानों में गिने जाते हैं. ‘शीला की जवानी’, ‘चिकनी चमेली’, ‘कमली’, ‘काला चश्मा’, ‘स्वैग से स्वागत’ और ‘अफगान जलेबी’ जैसे गानों ने उनकी पहचान डांसिग स्टार के तौर पर भी बनाई. ऐसे में कैटरीना को कभी ‘डांस में जीरो’ कहा जाना यकीनन उनके सफर का हैरान करने वाला हिस्सा है.