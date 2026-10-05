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अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग को खास माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस दिन लाल साड़ी पहनने के बारे में सोच रही हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग को खास माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस दिन लाल साड़ी पहनने के बारे में सोच रही हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन का अपना ही एक अलग महत्व है. ऐसे में अगर आप भी लाल साड़ी पहनने का मन बना रही हैं तो आपको देखना चाहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने लाल साड़ी को कितने अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया है.

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निमरत कौर ने रॉयल रेड़ कलर की इस ऑर्गेंजा साड़ी को काफी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है. उनका ये लुक काफी क्लासी और एलिगेंट लग रहा है. कानों में बड़े सिल्वर इयरिंग्स उनके लुक की शोभा बढ़ा रहे हैं. न्यूड़ लिप्स और सटल मेकअप के साथ पूरा लुक बहुत ही शानदार और फैश है. आप इस तरह का लुक रिक्रिएट कर सकती हैं.
निमरत कौर ने रॉयल रेड़ कलर की इस ऑर्गेंजा साड़ी को काफी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है. उनका ये लुक काफी क्लासी और एलिगेंट लग रहा है. कानों में बड़े सिल्वर इयरिंग्स उनके लुक की शोभा बढ़ा रहे हैं. न्यूड़ लिप्स और सटल मेकअप के साथ पूरा लुक बहुत ही शानदार और फैश है. आप इस तरह का लुक रिक्रिएट कर सकती हैं.
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स्लीवलेस ब्लाउज के साथ करीना का ये रेड़ साड़ी लुक बेहद पसंद किया गया था. इस साड़ी का पल्लू और बॉर्डर इसे शाही और फैंसी लुक दे रहा है. इसके साथ उन्होंने गले में कॉन्ट्रास्ट कलर का चोकर पहना है, जो उनकी ब्यूटी को और बढ़ा रहा है. सॉफ्ट मेकअप और खुले हुए बालों के साथ करीना काफी सुंदर लग रही हैं.
स्लीवलेस ब्लाउज के साथ करीना का ये रेड़ साड़ी लुक बेहद पसंद किया गया था. इस साड़ी का पल्लू और बॉर्डर इसे शाही और फैंसी लुक दे रहा है. इसके साथ उन्होंने गले में कॉन्ट्रास्ट कलर का चोकर पहना है, जो उनकी ब्यूटी को और बढ़ा रहा है. सॉफ्ट मेकअप और खुले हुए बालों के साथ करीना काफी सुंदर लग रही हैं.
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इस हेवी गोल्डन बॉर्डर वाली रेड़ साड़ी में अनन्या पांडे का फैशन सेंस शानदार है. डीप यू नेकलाइन वाला फुल स्लीव्स ब्लाउज उनके लुक को मॉर्डन बना रहा है. उन्होंने गले में हैवी एमराल्ड ग्रीन चोकर के साथ सेम स्टाइल के इयरिंग पहने हैं. साथ में खुले स्ट्रेट बाल और ब्राउन लिपस्टिक उनके इस लुक को और क्लासी बना रहे हैं. इसे नवरात्रि के लिए आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है.
इस हेवी गोल्डन बॉर्डर वाली रेड़ साड़ी में अनन्या पांडे का फैशन सेंस शानदार है. डीप यू नेकलाइन वाला फुल स्लीव्स ब्लाउज उनके लुक को मॉर्डन बना रहा है. उन्होंने गले में हैवी एमराल्ड ग्रीन चोकर के साथ सेम स्टाइल के इयरिंग पहने हैं. साथ में खुले स्ट्रेट बाल और ब्राउन लिपस्टिक उनके इस लुक को और क्लासी बना रहे हैं. इसे नवरात्रि के लिए आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है.
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रेड़ कलर की इस सिंपल सी साड़ी में भी कैटरीना कैफ का लुक काफी शानदार लग रहा है. इस लाल साड़ी के साथ कैटरीना ने मैचिंग वी नेकलाइन वाला ब्लाउज पहना है. वहीं गोल्डन झुमके में कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़ा ग्रीन कलर मिक्स है. माथे पर लगी बिंदी और ग्लॉसी लिप्स उनके इस लुक की जान हैं. नवरात्रि के लिहाज से ये सिंपल और एलिगेंट लुक आपके लिए अच्छा ऑपशन हो सकता है.
रेड़ कलर की इस सिंपल सी साड़ी में भी कैटरीना कैफ का लुक काफी शानदार लग रहा है. इस लाल साड़ी के साथ कैटरीना ने मैचिंग वी नेकलाइन वाला ब्लाउज पहना है. वहीं गोल्डन झुमके में कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़ा ग्रीन कलर मिक्स है. माथे पर लगी बिंदी और ग्लॉसी लिप्स उनके इस लुक की जान हैं. नवरात्रि के लिहाज से ये सिंपल और एलिगेंट लुक आपके लिए अच्छा ऑपशन हो सकता है.
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अगर आप चटक लाल रंग अवॉइड करना चाहती हैं तो आप आलिया भट्ट के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने रेड और पिंक ब्लैंड वाली साड़ी पहनी है. हाथों में उन्होंने सिंगल पर बड़ी रिंग पहनी है और कान में बेहद खूबसूरत झूमके पहने हैं. उन्होंने न तो गले में कोई नेकलेस पहना है और न ही हाथों में कोई चूड़ियां. इसलिए सारा ध्यान उनके फेस पर ही रहता है. उनका आई मेकअप और माथे की बिंदी उन पर काफी जंच रही है. साड़ी के साथ इस तरह तैयर होना आपके लिए बेहद आसान रहेगा.
अगर आप चटक लाल रंग अवॉइड करना चाहती हैं तो आप आलिया भट्ट के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने रेड और पिंक ब्लैंड वाली साड़ी पहनी है. हाथों में उन्होंने सिंगल पर बड़ी रिंग पहनी है और कान में बेहद खूबसूरत झूमके पहने हैं. उन्होंने न तो गले में कोई नेकलेस पहना है और न ही हाथों में कोई चूड़ियां. इसलिए सारा ध्यान उनके फेस पर ही रहता है. उनका आई मेकअप और माथे की बिंदी उन पर काफी जंच रही है. साड़ी के साथ इस तरह तैयर होना आपके लिए बेहद आसान रहेगा.
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शिफॉन जॉर्जेट की इस रेड़ साड़ी में शिल्पा शेट्टी कहर ढा रही हैं. उनकी साड़ी का बॉर्डर वर्क उनकी साड़ी को खूबसूरत लुक दे रहा है. लंबे झुमके और मैचिंग चूडियों के साथ दोनों हाथों में एक-एक रिंग है. बालों का बन इस लुक को कंप्लीट कर रहा है. अगर आपका हैवी साड़ी पहनने का मन नहीं है, तो आप भी इस तरह की किसी लाइट वेट साड़ी को खूबसूरती से स्टाइल कर सकती हैं.
शिफॉन जॉर्जेट की इस रेड़ साड़ी में शिल्पा शेट्टी कहर ढा रही हैं. उनकी साड़ी का बॉर्डर वर्क उनकी साड़ी को खूबसूरत लुक दे रहा है. लंबे झुमके और मैचिंग चूडियों के साथ दोनों हाथों में एक-एक रिंग है. बालों का बन इस लुक को कंप्लीट कर रहा है. अगर आपका हैवी साड़ी पहनने का मन नहीं है, तो आप भी इस तरह की किसी लाइट वेट साड़ी को खूबसूरती से स्टाइल कर सकती हैं.
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बनारसी जरी के बारीक ग्रिड़ पैटर्न वाली इस लाल साड़ी में दीपिका का ग्लो साफ दिख रहा है. उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग सिल्क का हाव स्लीव ब्लाउज पहना है. गले में चोकर आर कान में पहने स्टज इयरिंग्स भी उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. अगर आप नवरात्रि पूजा के फंक्शन के लिए रेड़ी होना चाहती हैं, तो ये लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
बनारसी जरी के बारीक ग्रिड़ पैटर्न वाली इस लाल साड़ी में दीपिका का ग्लो साफ दिख रहा है. उनकी मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग सिल्क का हाव स्लीव ब्लाउज पहना है. गले में चोकर आर कान में पहने स्टज इयरिंग्स भी उनके लुक को एलिगेंट बना रहे हैं. अगर आप नवरात्रि पूजा के फंक्शन के लिए रेड़ी होना चाहती हैं, तो ये लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Navaratri

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