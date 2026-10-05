अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

अगर आप चटक लाल रंग अवॉइड करना चाहती हैं तो आप आलिया भट्ट के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने रेड और पिंक ब्लैंड वाली साड़ी पहनी है. हाथों में उन्होंने सिंगल पर बड़ी रिंग पहनी है और कान में बेहद खूबसूरत झूमके पहने हैं. उन्होंने न तो गले में कोई नेकलेस पहना है और न ही हाथों में कोई चूड़ियां. इसलिए सारा ध्यान उनके फेस पर ही रहता है. उनका आई मेकअप और माथे की बिंदी उन पर काफी जंच रही है. साड़ी के साथ इस तरह तैयर होना आपके लिए बेहद आसान रहेगा.