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अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग को खास माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस दिन लाल साड़ी पहनने के बारे में सोच रही हैं, तो बॉलीवुड की हसीनाओं के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.
11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन का अपना ही एक अलग महत्व है. ऐसे में अगर आप भी लाल साड़ी पहनने का मन बना रही हैं तो आपको देखना चाहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने लाल साड़ी को कितने अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :Navaratri
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