अरबाज खान की बेटी सिपारा की बर्थडे पार्टी की इनसाइड पिक्स, भाई अरहान ने लुटाया प्यार

बॉलीवुड के फेमस एक्टर अरबाज खान और शूरा खान की बेटी सिपारा खान 5 अक्टूबर को 1 साल की हो गई है. इस खास मौके पर खान परिवार ने सिपारा का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया. पार्टी में परिवार के कई लोग भी शामिल हुए और बर्थडे सेलिब्रेट किया.

सिपारा की बर्थडे पार्टी में कई बॉलीवुड एक्टर भी शामिल हुए जिसमें सलमान खान और सोहेल खान भी थे. इन दोनों के अलावा सलीम खान और सलमा खान भी बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए. बर्थडे पार्टी को काफी प्राइवेट रखा गया, जिसमे सिर्फ काफी करीबी लोगो को बुलाया गया था.

भाई अरहान ने लुटाया छोटी बहन पर प्यार

सिपारा के बड़े भाई अरहान खान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी छोटी बहन के लिए प्यार जताया. उनकी पोस्ट में सिपारा के लिए खास प्यार भरा अंदाज़ देखने को मिला. अरहान और सिपारा की बॉन्डिंग भी फैंस काफी पसंद करते हैं. पार्टी जंगल थीम पर रखी गई.

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अरबाज और शूरा की लव स्टोरी

अरबाज खान और शूरा की मुलाकात फिल्म 'पटना शुक्ल' के दौरान हुई थी. फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बड़ी और दोनों ने 24 दिसंबर 2023 को परिवार और करीबी लोगों के बीच शादी कर ली. शादी के करीब 2 साल बाद शूरा ने अपनी बेटी सिपारा को जन्म दिया. 5 अक्टूबर 2025 को जन्मी सिपारा एक साल की हो चुकी है.

मलाइका से अलग होने के बाद अरबाज की नई जिंदगी

अरबाज और शूरा की शादी से पहले अरबाज खान की शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी. दोनों ने 1998 में शादी की थी. मलाइका ने बेटे अरहान को जन्म दिया. कई साल साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए और 2017 में उनका तलाक हो गया था. अब अरबाज अपनी फैमिली के साथ खुश है और ज़िन्दगी में आगे बढ़ रहे हैं.

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