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पेरिस फैशन वीक में छाईं जाह्नवी कपूर, शो में दिखाया स्टाइलिश अंदाज
पेरिस फैशन वीक में जाह्नवी कपूर मियू मियू के शो में नजर आईं. रिया कपूर की स्टाइल की हुई ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने अपने अंदाज से सभी का ध्यान खींचा. मियू मियू के साथ जाह्नवी अपनी अलग पहचान बना रही हैं.
जाह्नवी कपूर ने पेरिस फैशन वीक में मियू मियू के शो में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. रिया कपूर के स्टाइल किए आउटफिट में जाह्नवी का अंदाज काफी खास नजर आया.
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Published at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
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