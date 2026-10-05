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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपेरिस फैशन वीक में छाईं जाह्नवी कपूर, शो में दिखाया स्टाइलिश अंदाज

पेरिस फैशन वीक में छाईं जाह्नवी कपूर, शो में दिखाया स्टाइलिश अंदाज

पेरिस फैशन वीक में जाह्नवी कपूर मियू मियू के शो में नजर आईं. रिया कपूर की स्टाइल की हुई ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने अपने अंदाज से सभी का ध्यान खींचा. मियू मियू के साथ जाह्नवी अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
पेरिस फैशन वीक में जाह्नवी कपूर मियू मियू के शो में नजर आईं. रिया कपूर की स्टाइल की हुई ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने अपने अंदाज से सभी का ध्यान खींचा. मियू मियू के साथ जाह्नवी अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

जाह्नवी कपूर ने पेरिस फैशन वीक में मियू मियू के शो में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. रिया कपूर के स्टाइल किए आउटफिट में जाह्नवी का अंदाज काफी खास नजर आया.

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जाह्नवी कपूर पेरिस फैशन वीक में मियू मियू के शो में पहुंचीं और वहां भारत का नाम भी रोशन किया.
जाह्नवी कपूर पेरिस फैशन वीक में मियू मियू के शो में पहुंचीं और वहां भारत का नाम भी रोशन किया.
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पेरिस में उनका यह अंदाज मियू मियू के साथ उनके खास रिश्ते को भी दिखाता है.
पेरिस में उनका यह अंदाज मियू मियू के साथ उनके खास रिश्ते को भी दिखाता है.
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जाह्नवी कपूर ने रिया कपूर के डिजाइन किए हुए ब्राउन टेक्सचर्ड जैकेट और रंगीन पैटर्न वाली निट मिनी स्कर्ट में नजर आईं.
जाह्नवी कपूर ने रिया कपूर के डिजाइन किए हुए ब्राउन टेक्सचर्ड जैकेट और रंगीन पैटर्न वाली निट मिनी स्कर्ट में नजर आईं.
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इस लुक के साथ बड़े सनग्लासेस ने जाह्नवी के अंदाज को और खास बना दिया.
इस लुक के साथ बड़े सनग्लासेस ने जाह्नवी के अंदाज को और खास बना दिया.
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जाह्नवी ने अपने इस लुक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और उनका अंदाज काफी खास नजर आया.
जाह्नवी ने अपने इस लुक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और उनका अंदाज काफी खास नजर आया.
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जाह्नवी पिछले कुछ समय से मियू मियू के कई लुक्स में नजर आ रही हैं और ब्रांड से उनकी खास पहचान बन गई है.
जाह्नवी पिछले कुछ समय से मियू मियू के कई लुक्स में नजर आ रही हैं और ब्रांड से उनकी खास पहचान बन गई है.
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पेरिस फैशन वीक का यह लुक दिखाता है कि जाह्नवी बॉलीवुड के साथ फैशन की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही हैं.
पेरिस फैशन वीक का यह लुक दिखाता है कि जाह्नवी बॉलीवुड के साथ फैशन की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रही हैं.
Published at : 05 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor

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