कौन हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित? बने भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को भारतीय वायु सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. वह 31 अक्टूबर से एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा.

इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में कहा गया, ‘मुझे राष्ट्रपति की तरफ से एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, PVSM, AVSM, VM, VSM को 31 अक्टूबर, 2026 की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के पद पर अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है. उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2028 तक रहेगा.’

IAF में किन-किन पदों से सेवा दे चुके हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित

भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ का पदभार संभालने से पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमाडिंग-इन-चीफ के रूप में सेवाएं दी है. वहीं, उन्होंने हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) के रूप में सेवाएं दी हैं.

IAF के कई विमानों को उड़ाने का है व्यापक अनुभव

Air Marshal Ashutosh Dixit has been appointed as the new Chief of the Indian Air Force. Widely known for pushing the indigenous LCA Tejas and other indigenous aircraft projects in the force, Air Marshal Dixit is expected to further promote the Aatmanirbharta initiative of the government. He was commissioned into the fighter stream of IAF on 06 December 1986 and is an alumnus of National Defence Academy, Defence Staff Service College (Bangladesh) and National Defence College with more than 3500 hours of flying. — ANI (@ANI) October 6, 2026

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को मिराज-2000, मिग फाइटर जेट के कई वेरिएंट्स, HPT-32, An-32, एवरो, किरण, जगुआर, IL-78, हॉक और तेजस समेत भारतीय वायु सेना में शामिल कई विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है. वह एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं.

कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में निभाई है भूमिका

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अपने करीब 4 दशक लंबे सर्विस करियर के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर समेत कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और सैन्य अभ्यासों में सक्रिय भूमिका निभाई है.

LCA तेजस और अन्य स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट को दिया बढ़ावा

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वदेशी LCA तेजस और अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं के विकास और उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित करीब से जुड़े रहे हैं. ऐसे में उनसे उम्मीद है कि वह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग जारी रखेंगे.

1986 में IAF में कमीशन किए गए थे आशुतोष दीक्षित

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना (IAF) की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था. वह नेशनल डिफेंस अकैडमी (NDA), डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र (Alumnus) हैं, जिनके पास 3,500 फ्लाइंट घंटे का ज्यादा का अनुभव है.

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