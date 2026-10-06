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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित? बने भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख

कौन हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित? बने भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख

भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ का पदभार संभालने से पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमाडिंग-इन-चीफ के रूप में भी सेवाएं दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Oct 2026 08:04 PM (IST)
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एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को भारतीय वायु सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. वह 31 अक्टूबर से एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक रहेगा.

इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में कहा गया, ‘मुझे राष्ट्रपति की तरफ से एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, PVSM, AVSM, VM, VSM को 31 अक्टूबर, 2026 की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के पद पर अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है. उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2028 तक रहेगा.’ 

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IAF में किन-किन पदों से सेवा दे चुके हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित

भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ का पदभार संभालने से पहले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमाडिंग-इन-चीफ के रूप में सेवाएं दी है. वहीं, उन्होंने हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS) में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) के रूप में सेवाएं दी हैं.

IAF के कई विमानों को उड़ाने का है व्यापक अनुभव

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को मिराज-2000, मिग फाइटर जेट के कई वेरिएंट्स, HPT-32, An-32, एवरो, किरण, जगुआर, IL-78, हॉक और तेजस समेत भारतीय वायु सेना में शामिल कई विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है. वह एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं.

कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में निभाई है भूमिका 

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने अपने करीब 4 दशक लंबे सर्विस करियर के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर समेत कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और सैन्य अभ्यासों में सक्रिय भूमिका निभाई है. 

LCA तेजस और अन्य स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट को दिया बढ़ावा

रिपोर्ट के मुताबिक, स्वदेशी LCA तेजस और अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं के विकास और उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित करीब से जुड़े रहे हैं. ऐसे में उनसे उम्मीद है कि वह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सरकार की पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग जारी रखेंगे.

1986 में IAF में कमीशन किए गए थे आशुतोष दीक्षित

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना (IAF) की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था. वह नेशनल डिफेंस अकैडमी (NDA), डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र (Alumnus) हैं, जिनके पास 3,500 फ्लाइंट घंटे का ज्यादा का अनुभव है. 

यह भी पढ़ेंः विरोध मार्च के बाद क्या है कांग्रेस का प्लान, खरगे ने सांसदों से क्या कहा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force INDIA
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