जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस

उन्हें पहली बार 'तनु वेड्स मनु' में पायल के साइड रोल से पहचान मिली. इसके बाद उन्हें 'लिसन... अमाया', 'रांझना', 'प्रेम रतन धन पायो'मिली.इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. फ़िर उनकी कई फिल्में हिट तो कई फ्लॉप भी रहीं. पिछले साल 2025 में वे 'पति, पत्नी और पंगा' रियलटी शो में भी नज़र आईं.