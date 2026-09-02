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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस

जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस

कंट्रोवर्सी क्वीन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म 'पद्मावत' की जौहर प्रथा पर कमेंट किया, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई. चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Sep 2026 03:30 PM (IST)
कंट्रोवर्सी क्वीन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म 'पद्मावत' की जौहर प्रथा पर कमेंट किया, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई. चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में.

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अलग-अलग मुद्दों पर अपने बेधड़क अंदाज की वजह से अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाती हैं. कहां से पढ़ीं हैं स्वरा भास्कर, चलिए जानते हैं.

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दिल्ली में जन्मीं और पली-बढ़ी स्वरा भास्कर के पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के फेमस सरदार पटेल स्कूल से की है.
दिल्ली में जन्मीं और पली-बढ़ी स्वरा भास्कर के पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के फेमस सरदार पटेल स्कूल से की है.
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उनकी कॉलेज लाइफ की बात करें तो उन्होंने इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की है.
उनकी कॉलेज लाइफ की बात करें तो उन्होंने इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की है.
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वहीं स्वरा की पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में है. उन्होंने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की है. जेएनयू से पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्ट्रीट प्ले और नुक्कड़ नाटक किए, यहीं से उनका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ.
वहीं स्वरा की पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में है. उन्होंने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की है. जेएनयू से पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्ट्रीट प्ले और नुक्कड़ नाटक किए, यहीं से उनका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ.
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बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले स्वरा दिल्ली के थिएटर ग्रुप ‘एक्ट वन’ में काम कर चुकी थी. यहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. थिएटर का यही अनुभव आगे फिल्मों में उनके काम आया.
बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले स्वरा दिल्ली के थिएटर ग्रुप ‘एक्ट वन’ में काम कर चुकी थी. यहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. थिएटर का यही अनुभव आगे फिल्मों में उनके काम आया.
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22 साल की उम्र में स्वरा मुंबई आईं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह यह सोचकर मुंबई गई थीं कि कम से कम फिल्मों में कोशिश करके देखना चाहिए.
22 साल की उम्र में स्वरा मुंबई आईं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह यह सोचकर मुंबई गई थीं कि कम से कम फिल्मों में कोशिश करके देखना चाहिए.
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उन्होंने 2009 में 'मोहनलाल कीप वॉकिंग' फिल्म से बॉलिवुड में एंट्री की. 'गुजारिश', 'द अनटाइटल्ड कार्तिक कृष्णन प्रोजेक्ट' जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली.
उन्होंने 2009 में 'मोहनलाल कीप वॉकिंग' फिल्म से बॉलिवुड में एंट्री की. 'गुजारिश', 'द अनटाइटल्ड कार्तिक कृष्णन प्रोजेक्ट' जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली.
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उन्हें पहली बार 'तनु वेड्स मनु' में पायल के साइड रोल से पहचान मिली. इसके बाद उन्हें 'लिसन... अमाया', 'रांझना', 'प्रेम रतन धन पायो'मिली.इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. फ़िर उनकी कई फिल्में हिट तो कई फ्लॉप भी रहीं. पिछले साल 2025 में वे 'पति, पत्नी और पंगा' रियलटी शो में भी नज़र आईं.
उन्हें पहली बार 'तनु वेड्स मनु' में पायल के साइड रोल से पहचान मिली. इसके बाद उन्हें 'लिसन... अमाया', 'रांझना', 'प्रेम रतन धन पायो'मिली.इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. फ़िर उनकी कई फिल्में हिट तो कई फ्लॉप भी रहीं. पिछले साल 2025 में वे 'पति, पत्नी और पंगा' रियलटी शो में भी नज़र आईं.
Published at : 02 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Swara Bhasker

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