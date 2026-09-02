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जानिए कितनी पढ़ी-लिखी हैं स्वरा भास्कर, जौहर वाले बयान को लेकर विवादों में एक्ट्रेस
कंट्रोवर्सी क्वीन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म 'पद्मावत' की जौहर प्रथा पर कमेंट किया, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई. चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में.
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अलग-अलग मुद्दों पर अपने बेधड़क अंदाज की वजह से अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाती हैं. कहां से पढ़ीं हैं स्वरा भास्कर, चलिए जानते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :Swara Bhasker
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