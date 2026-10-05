Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोहा अली खान के बर्थडे पर रोमांटिक हुए कुणाल खेमू, पार्टी में करीना-सैफ ने लगाए चार चांद

सोहा अली खान के बर्थडे पर रोमांटिक हुए कुणाल खेमू, पार्टी में करीना-सैफ ने लगाए चार चांद

एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपना 48वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. बर्थडे पार्टी में सैफ अली खान और करीना कूपर भी नजर आए. सोहा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Oct 2026 12:33 PM (IST)
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपना 48वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. बर्थडे पार्टी में सैफ अली खान और करीना कूपर भी नजर आए. सोहा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

एक्टर सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान 4 अक्टूबर को 48 साल की पूरी हो गई हैं. उन्होंने इस खास दिन को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

1/7
सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है, जो देखते ही वायरल हो गईं.
सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की है, जो देखते ही वायरल हो गईं.
2/7
सोहा ने अपना 48वां बर्थडे अपने परिवार और करीबी दोस्त संग मनाया. इस खास दिन पर उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहन सबा पटौदी भी उनके साथ मौजूद थी.
सोहा ने अपना 48वां बर्थडे अपने परिवार और करीबी दोस्त संग मनाया. इस खास दिन पर उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहन सबा पटौदी भी उनके साथ मौजूद थी.
3/7
सोहा ने पति और एक्टर कुणाल खेमू संग रोमांटिक पोज भी दिए हैं. दोनों साथ में काफी खुश नजर आए.
सोहा ने पति और एक्टर कुणाल खेमू संग रोमांटिक पोज भी दिए हैं. दोनों साथ में काफी खुश नजर आए.
4/7
दूसरी तस्वीर में वो कुणाल खेमु संग अपना बर्थडे केक काटती नजर आई.
दूसरी तस्वीर में वो कुणाल खेमु संग अपना बर्थडे केक काटती नजर आई.
5/7
पार्टी में भाई सैफ अली खान भी पहुंचे. सोहा ने उनके संग पोज भी दिए.
पार्टी में भाई सैफ अली खान भी पहुंचे. सोहा ने उनके संग पोज भी दिए.
6/7
वहीं भाभी करीना कपूर भी पार्टी में चार चांद लगाने पहुंची. दोनों ने साथ में तस्वीरें क्लिक करवाई.
वहीं भाभी करीना कपूर भी पार्टी में चार चांद लगाने पहुंची. दोनों ने साथ में तस्वीरें क्लिक करवाई.
7/7
सोहा की बर्थडे पार्टी में उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी शिरकत की.
सोहा की बर्थडे पार्टी में उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी शिरकत की.
Published at : 05 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Soha Ali Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
पड़ोसी ने पत्नी को बाथरूम से बचाया, रात 11 बजे लगी आग, सिंगर तलत अजीज ने सुनाई घर में हुए हादसे की दास्तां
पड़ोसी ने पत्नी को बाथरूम से बचाया, तलत अजीज ने सुनाई घर में हुए हादसे की दास्तां
मनोरंजन
दौलत के मामलें में बॉलीवुड के रियल 'किंग' हैं शाहरुख खान, सलमान-आमिर और अक्षय से 4 गुना ज्यादा है नेटवर्थ
शाहरुख की दौलत के आगे सलमान-आमिर और अक्षय फेल, 4 गुना ज्यादा है SRK की नेटवर्थ
मनोरंजन
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 12 बजे तक 178 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 12 बजे तक 178 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
उर्वशी रौतेला की बाहों में दिखा मिस्ट्री मैन, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने पूछा- 'ये लड़का कौन हैं'
उर्वशी रौतेला की बाहों में दिखा मिस्ट्री मैन, वीडियो वायरल, यूजर्स ने पूछा- 'ये लड़का कौन हैं'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget