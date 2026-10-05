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सोहा अली खान के बर्थडे पर रोमांटिक हुए कुणाल खेमू, पार्टी में करीना-सैफ ने लगाए चार चांद
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपना 48वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. बर्थडे पार्टी में सैफ अली खान और करीना कूपर भी नजर आए. सोहा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
एक्टर सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान 4 अक्टूबर को 48 साल की पूरी हो गई हैं. उन्होंने इस खास दिन को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस ने बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 12:33 PM (IST)
Tags :Soha Ali Khan
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