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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: 8 सीटों पर 164 उम्मीदवार लड़ेंगे, महागठबंधन में खेल!

बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों पर 164 उम्मीदवार लड़ेंगे, महागठबंधन में खेल!

बिहार की 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव में एनडीए में समस्या नहीं है. हालांकि विपक्षी दलों के बीच कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 40 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 09:12 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कुल 164 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. 164 में से 98 ने चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और 66 ने चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल किया है. बिहार के निर्वाचन कार्यालय की ओर से मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को यह जानकारी दी गई.

जिन आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होना है, उनमें पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोसी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.

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दरभंगा स्नातक सीट से सबसे अधिक उम्मीदवार

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक 40 उम्मीदवारों ने दरभंगा से नामांकन दाखिल किया है. इसके बाद पटना से 22, तिरहुत से 20 और कोसी से 16 उम्मीदवार मैदान में हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना से सबसे अधिक 22 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. सारण से 19, दरभंगा से 14 और तिरहुत से 11 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं.

23 अक्टूबर को मतदान, 27 को होगी मतगणना

नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार नौ अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को की जाएगी.

मौजूदा विधान परिषद सदस्यों-पटना स्नातक से नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक से बंसीधर ब्रजवासी, कोसी स्नातक से एनके यादव, पटना शिक्षक से नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक से मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक से संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक से अफाक अहमद का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.

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एनडीए में बीजेपी ने आठ में से चार सीटों पर उम्मीदवार उतारा है. इनमें तीन मौजूदा विधान परिषद सदस्य फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी ने पटना शिक्षक सीट से मौजूदा विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव, कोसी स्नातक सीट से डॉ. एनके यादव और तिरहुत स्नातक सीट से सर्वेश कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. यह सीट फिलहाल विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के संजय कुमार सिंह के पास है. एनडीए में चार सीटों पर जेडीयू ने कैंडिडेट दिए हैं.

सभी आठ सीटों पर लड़ रही पीके की पार्टी

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी ने सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी ने पटना स्नातक सीट से अनुज सिंह, तिरहुत स्नातक से विमोहन कुमार, तिरहुत शिक्षक से श्याम नंदन यादव, सारण शिक्षक से मौजूदा सदस्य अफाक अहमद, पटना शिक्षक से वकील एवं शिक्षाविद से राजनेता बनीं दिव्या ज्योति, दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है.

अब तक RJD ने 7, कांग्रेस ने 5, CPI ने 2, CPM और CPIML ने 1-1 कैंडिडेट उतारा है. इस बीच महागठबंधन में खेल हो गया है. करीब 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने हैं. ऐसे में चुनावी नतीजे देखने लायक होंगे.

यह भी पढ़ें- MLC चुनाव में क्यों बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक? RJD ने बताया

Published at : 06 Oct 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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