कैटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म, पापा विक्की कौशल बोले- हमारे घर खुशियां आई हैं...

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पेरेंट्स बन गए हैं. इस कपल के घर नन्हा सदस्य आ गया है. विक्की कौशल के साथ उनके फैंस भी बेबी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पापा बनने की खुशी विक्की कौशल ने अपने फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने बताया है कि कैटरीना ने बेबी बॉय को जन्म दिया है.

विक्की कौशल ने शेयर किया पोस्ट

विक्की कौशल ने एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- ब्लेस्ड. हमारी खुशियों का बंडल आ गया है. ढेर सारे और प्यार और आशीर्वाद से हमने बेबी बॉय का वेलकम किया है. 7 नवंबर 2025. कैटरीना और विक्की.