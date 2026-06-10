मां बनने के बाद कमबैक की तैयारी में कैटरीना कैफ, ओटीटी पर डेब्यू करेंगी एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एक बच्चे की मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने पिछले साल अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था. वो इन दिनों अपनी फैमिली संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैटरीना मां बनने के बाद जल्द ही ओटीटी पर डेब्यू करने वाली हैं. इस खबर से उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

मां बनने के बाद कमबैक की तैयारी में कैटरीना कैफ

कैटरीना कैफ लंबे टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. वहीं अब एक्ट्रेस मां बनने के बाद कमबैक की तैयारी में हैं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैटरीना कैफ जल्द ही काम पर लौटने वाली हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि एक्ट्रेस ने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया है और एक सही प्रोजेक्ट पर काम करने की तलाश में हैं.

ओटीटी पर मचाएंगी धमाल

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि एक्ट्रेस अगले साल 2027 के बीच सेट पर लौटेंगी और वो एक सही स्क्रिप्ट पर काम करना चाहती हैं. कैटरीना ने ओटीटी की दुनिया में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है. अगर ये खबर सच हुई तो एक्ट्रेस का ये पहला ओटीटी प्रोजेक्ट होगा. फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं.

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बता दें, कैटरीना को आखिरी बार फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.

वहीं एक्ट्रेस इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने पहले बच्चे विहान को जन्म दिया था और वो अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट में अक्सर उनके बेटे विहान की झलक देखने को मिल जाती है.

बता दें, कैटरीना कैफ ने साल 2021 में एक्टर विक्की कौशल के साथ 9 दिसंबर को शादी रचाई थी. ये कपल एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं.

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