660% का रिटर्न देकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा था इतिहास, कम बजट में हुई थी छप्परफाड़ कमाई

कमल हासन ने मॉडर्न इंडियन सिनेमा को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. वे देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उन्हें इंडियन सिनेमा में कई नई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाने और इस कला को आगे बढ़ाने में का क्रेडिट भी जाता है. कमल ने अपने अब तक के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर देश और दुनियाभर के दर्शको के दिलों में जगह बनाई है. उनकी कई ऐसी कम बजट की फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है. इनमें से एक पुष्पक थी जिसकी लागत सिर्फ 15 लाख रुपये थी लेकिन इसने मेकर्स को मालामाल कर दिया था.

'पुष्पक विमान' का कमाल

1987 में रिलीज़ हुई कमल हासन की ब्लैक कॉमेडी फ़िल्म 'पुष्पक विमान' में कोई डायलॉग नहीं थे. इस तरह, साइलेंट फ़िल्मों का दौर खत्म होने के कई दशकों बाद यह पहली साइलेंट फ़िल्म बनी थी. यह फ़िल्म एक बेरोज़गार नौजवान की कहानी है जो मुश्किलों के एक बड़े जाल में फंस जाता है. इसमें कमल हासन ने लीड रोल प्ले किया था और उनके साथ अमला अक्किनेनी, समीर खाखर, टीनू आनंद, केएस रमेश, फरीदा जलाल, प्रताप पोथेन, लोकनाथ और पीएल नारायण जैसे कई कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी.

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दिलचस्प बात यह है कि इसे अलग-अलग राज्यों में वहां की आधिकारिक भाषाओं के अनुसार अलग-अलग नामों से रिलीज़ किया गया था. 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में इसे 'पेसुम पदम' के नाम से रिलीज़ किया गया, वहीं हिंदी भाषी इलाकों में यह ब्लैक कॉमेडी 'पुष्पक', कर्नाटक में 'पुष्पक विमान', तत्कालीन आंध्र प्रदेश में 'पुष्पक विमानम' और केरल में 'पुष्पकविमानम' के नाम से रिलीज हुई थी.

15 लाख के बजट की फिल्म ने की थी 6 गुना ज्यादा कमाई

हाल ही में एक इवेंट के दौरान, कमल हासन ने खुद बताया कि यह फ़िल्म 15 लाख रुपये के बजट में बनी थी. इसे श्रृंगार नागराज और सिंगीथम श्रीनिवास राव ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. बिना किसी डायलॉग वाली यह फ़िल्म काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थी, फिर भी 'पुष्पक विमान' ज़बरदस्त हिट रही और इसने अपने बजट से छह गुना ज़्यादा कमाई की थी. 1989 की 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ब्लैक कॉमेडी फ़िल्म ने उस समय लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए थे.

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