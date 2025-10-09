हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

Karwa Chauth 2025: पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत रखती है. लेकिन बॉलीवुड की कई हसीनाओं के इस व्रत से परहेज है. लिस्ट के नाम आपको चौंका देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 01:42 PM (IST)
करवा चौथ का त्योहार हर हिंदू सुहागिन महिला के लिए काफी मयाने रखता है. इस दिन वे अपने पति की सलामती के लिए खूब संज-संवरकर बिना कुछ खाए-पिये पूरे दिन का व्रत रखती हैं. हालांकि करवा चौथ के इस व्रत में बॉलीवुड की कई हसीनाएं विश्वास नहीं रखती हैं और इसीलिए वे इस व्रत को नहीं रखती हैं. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन सी एक्ट्रेस शामिल हैं.

करीना कपूर नहीं रखतीं करवाचौथ का व्रत
करीना कपूर ने सैफ ली खान से शादी की है. लेकिन करीना अपन पति सैफ के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं. साल 2013 में, करीना कपूर खान ने तब विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने खुलेआम कहा था, "प्यार में भूखा क्या मरना यार?" करवा चौथ के व्रत से उनके साफ़ इनकार की आलोचना हुई थी हालांकि कुछ लोगों ने जहां उनकी ईमानदारी की तारीफ़ की थी तो वहीं कुछ ने इसे अपमानजनक बताया था.


प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

सोनम कपूर ने करवाचौथ के व्रत में नहीं करती यकीन
अपने फ़ैशन-फ़ॉरवर्ड अंदाज़ के लिए मशहूर सोनम कपूर की शादी आनंद आहूजा से हुई है. एक्ट्रेस एक बेटे वायु की मां हैं और उनकी सेकंड प्रेग्नेंसी के रूमर्स फैले हुए हैं. इन सबके बीच बता दें कि सोनम कपूर भी करवाचौथ के व्रत मे विश्वास नहीं करती हैं. उन्होंने एक बार खुलासा किया कि उनके पति आनंद आहूजा करवा चौथ के फैन नहीं हैं और इसके बजाय बीच-बीच में व्रत रखते हैं. कई लोगों ने उन पर परंपरा का सम्मान न करने का आरोप लगाया था.


प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

रत्ना पाठक शाह को भी करवाचौथ के व्रत से है ऐतराज
दिग्गज अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह भी करवाचौथ का व्रत नही करती हैं. नसीरुद्दीन शाही की पत्नी रत्ना ने करवा चौथ के व्रत को "बेहद अंधविश्वासी" बताया था और शिक्षित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की प्रथा पर सवाल भी उठाया था.  इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा था.



प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

ट्विंकल खन्ना को भी है करवा चौथ के व्रत से परहेज
ट्विंकल खन्ना भी अपने सुपरस्टार पति अक्षय कुमार के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं. ट्विंकल के मुताबिक, उन्हें इस व्रत को रखने का फैक्ट समझ नहीं आता. उनका कहना है कि एक व्यक्ति के भूखे रहने से दूसरे की उम्र लंबी नहीं हो सकती, हालांकि, वह अपने पति के साथ इस दिन को प्यार से बिताने की कोशिश ज़रूर करती हैं.


प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

दीपिका भी नहीं रखती करवा चौथ का व्रत
इस लिस्ट में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रसेस में से एक दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है. दीपिका ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से शादी की है. वह भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. इसकी वजह पूछे जाने पर एक्ट्रेस ने बताया था कि वह प्यार बनाए रखने के लिए व्रत रखने में यकीन नहीं रखतीं. बल्कि उनका मानना ​​है कि एक-दूसरे का साथ देने से प्यार बढ़ता है.


प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

हेमा मालिनी को भी नहीं है करवा चौथ के व्रत में विश्वास
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी की अपने पति धर्मेंद्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं. उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें इस व्रत में विश्वास नहीं है. हेमा मालिनी का मानना है कि पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ व्रत रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दुआ और पॉजिटिव सोच भी उतनी ही मायने रखती है.


प्यार के लिए भूखे क्यों मरना?', करीना कपूर से ट्विंकल खन्ना तक, करवा चौथ का व्रत नहीं रखती ये हसीनाएं

 

 

 

Published at : 09 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Twinkle Khanna Sonam Kapoor Hema Malini KAREENA KAPOOR Karwa Chauth 2025
