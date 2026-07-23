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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये जेन जी अलग है...', सीजेपी प्रोटेस्ट पर राघव जुयाल ने दिया बड़ा बयान, छात्रों को किया सपोर्ट

'ये जेन जी अलग है...', सीजेपी प्रोटेस्ट पर राघव जुयाल ने दिया बड़ा बयान, छात्रों को किया सपोर्ट

Raghav Juyal on CJP Protest: दिल्ली सहित कई राज्यों में स्टूडेंट्स अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच राघव जुयाल ने 'भाई तेरा स्टार है' के प्रमोशन में उनका समर्थन किया और खुलकर बात की.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 07:32 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर और डांसर राघव जुयाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो अपनी को-स्टार निहारिका एनएम और फिल्म की टीम के साथ प्रमोशन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सीजेपी और छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर खुलकर बात की और समर्थन किया. साथ ही निहारिका ने भी उनकी बात से सहमति जताई. 

राघव ने मीडिया से उठाए सवाल 

फिल्म के प्रमोशन के बीच राघव जुयाल ने कहा, 'जो स्टूडेंट वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वह आंदोलन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है. हमारे फ्यूचर किड्स के लिए है. ऐसे में उन्हें कैसे न सपोर्ट करूं? ये जेन जी बिल्कुल अलग है, ये खुद के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं.' वहीं राघव जुयाल ने पेपर लीक आंदोलन को लेकर मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि 'मीडिया जितनी हिम्मत के साथ हम सेलिब्रिटी से सवाल करता है. अगर उतनी ही हिम्मत के साथ उन लोगों के साथ सवाल किया जाए, जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और जो व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, तो शायद ऐसे हालात नहीं होते.'

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निहारिका ने स्टूडेंट्स को किया सपोर्ट 

उन्होंने आगे कहा, 'पत्रकारों को जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए. सेलिब्रिटी बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनसे सवाल कर लिए जाते हैं.' इसके अलावा प्रमोशन के मौके पर फिल्म की हीरोइन निहारिका एमएन ने भी कहा कि 'इस मामले में सरकार को सुनना चाहिए. यह बात समझनी होगी कि यूथ और दूसरे लोग कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं. सिस्टम से उनका दिल टूटा है और भरोसा हटा है. जो लोग सत्ता में हैं और डिसीजन मेकिंग की क्षमता रखते हैं, उन्हें इन बातों को समझना चाहिए और उनसे बातचीत कर समस्या को हल करना चाहिए. 

पेड़ काटने पर राघव का फूटा गुस्सा 

वहीं राघव ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पेड़ काटे जाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है और कहा कि 'कहीं भी पेड़ काटना गुनाह होता है, ऐसे में पहाड़ियों को अब जाग जाना चाहिए. हम भारतीय खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन हकीकत में समझदारी विदेशों के लोग दिखाते हैं. वह सही मायने में अकलमंद होते हैं. हम शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर चीज को राजनीतिक बना देते हैं, लेकिन पेड़ों और पर्यावरण को बचाना हमारी मोरल ड्यूटी बनती है.' 

फिल्म के बारे में 

बता दें कि राघव की फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसे विवेक बी. अग्रवाल ने निर्देशित किया हैं. फिल्म में राघव के साथ निहारिका एनएम, संजय कपूर, बरखा सिंह, विवान भटेना और निकी अनेजा वालिया जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसे बहुत पसंद किया गया. वहीं सलमान खान ने भी राघव और उनकी फिल्म की जमकर तारीफ की हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Raghav Juyal CJP Protest Bhai Tera Star Hain Movie
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