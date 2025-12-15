अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अनिल कपूर और करीना कपूर जैसे सुपरस्टार्स से सजी फिल्म 'टशन' 25 अप्रैल 2008 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.ऐसे में फिल्म को रिलीज हुए 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं. वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी परवान चढ़ी थी.इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने अपना जीरो फिगर मेंटेन किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. ऐसे में आज भी कुछ ऐसे फैंस है जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं.

करीना कपूर ने किया था जीरो फिगर

उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दऱअसल, करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म टशन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है. ऐसे में घर बैठे आप इस फिल्म का लुफ्त उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए करीना कपूर ने अपना वजन कम करके जीरो फिगर हासिल किया था, जिसके लिए वो काफी सुर्खियों में रहीं.

हालांकि, एक्ट्रेस ने कहा कि जीरो फिगर के लिए एक्ट्रेस ने खुद को भूखा नहीं रखा था, बल्कि योग और हेल्दी डाइट से टोन्ड किया.इस फिल्म के गाने, खासकर छलिया को आज भी काफी पसंद किया जाता है और ये सॉन्ग काफी हिट हुए थे.करीना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्विंकल खन्ना से अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की थी.

करीना कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा और सैफ का कुछ तो कनेक्शन था. क्योंकि, मैं और सैफ बहुत टाइम से साथ में फिल्म करने वाले थे मगर आखिरी में मैं हमेशा ना कह देती थी. हमने कभी साथ में फिल्म नहीं की. आखिरकार ये फिल्म हुई और मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ.

करीना ने आगे बताया था कि सैफ और अक्षय कुमार एक दूसरे से बात कर रहे थे. अक्षय को लगने लगा था कि मैं और सैफ अक-दूसरे को पसंद करने लगे हैं. उसके बाद सैफ को अक्षय एक कॉर्नर में ले गए और कहा प्लीज संभलकर क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लड़कियां हैं और ये डेंजरेस फैमिली है और जानता हूं तो देख के रह. अक्षय की बात सुनने के बाद सैफ ने कहा था कि नहीं-नहीं मैं जानता हूं. मैं सब देख लूंगा.

