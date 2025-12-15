हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडओटीटी पर आ चुकी है 2008 की ये पॉपुलर फिल्म, जीरो फीगर से करीना कपूर ने मचा दिया था तहलका

ओटीटी पर आ चुकी है 2008 की ये पॉपुलर फिल्म, जीरो फीगर से करीना कपूर ने मचा दिया था तहलका

करीना कपूर और सैफ अली खान स्टारर 'टशन' को थिएटर में रिलीज हुए 17 साल हो चुके हैं. जिन्होंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं,तो अब आप इस फिल्म का घर बैठे आनंद उठा सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अनिल कपूर और करीना कपूर जैसे सुपरस्टार्स से सजी फिल्म 'टशन' 25 अप्रैल 2008 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.ऐसे में फिल्म को रिलीज हुए 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं. वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी परवान चढ़ी थी.इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने अपना जीरो फिगर मेंटेन किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. ऐसे में आज भी कुछ ऐसे फैंस है जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं.

करीना कपूर ने किया था जीरो फिगर

उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दऱअसल, करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्म टशन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है. ऐसे में घर बैठे आप इस फिल्म का लुफ्त उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए करीना कपूर ने अपना वजन कम करके जीरो फिगर हासिल किया था, जिसके लिए वो काफी सुर्खियों में रहीं.

हालांकि, एक्ट्रेस ने कहा कि जीरो फिगर के लिए एक्ट्रेस ने खुद को भूखा नहीं रखा था, बल्कि योग और हेल्दी डाइट से टोन्ड किया.इस फिल्म के गाने, खासकर छलिया को आज भी काफी पसंद किया जाता है और ये सॉन्ग काफी हिट हुए थे.करीना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्विंकल खन्ना से अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की थी.

करीना कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा और सैफ का कुछ तो कनेक्शन था. क्योंकि, मैं और सैफ बहुत टाइम से साथ में फिल्म करने वाले थे मगर आखिरी में मैं हमेशा ना कह देती थी. हमने कभी साथ में फिल्म नहीं की. आखिरकार ये फिल्म हुई और मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ.

करीना ने आगे बताया था कि सैफ और अक्षय कुमार एक दूसरे से बात कर रहे थे. अक्षय को लगने लगा था कि मैं और सैफ अक-दूसरे को पसंद करने लगे हैं. उसके बाद सैफ को अक्षय एक कॉर्नर में ले गए और कहा प्लीज संभलकर क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लड़कियां हैं और ये डेंजरेस फैमिली है और जानता हूं तो देख के रह. अक्षय की बात सुनने के बाद सैफ ने कहा था कि नहीं-नहीं मैं जानता हूं. मैं सब देख लूंगा.

ये भी पढ़ें:-'एक रुपया नहीं है..'कंगाल अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया 

Published at : 15 Dec 2025 07:17 PM (IST)
Tags :
Tashan SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'एक रुपया नहीं है..'कंगाल अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
'कंगाल' अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: मोदी पर विवादित बयान, हो गया बवाल | PM Modi | Congress Controversial Statement
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'एक रुपया नहीं है..'कंगाल अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
'कंगाल' अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
इंडिया
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली HQ में शाह-नड्डा मौजूद
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget