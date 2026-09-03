करीना कपूर को आज तक है अफसोस, 12वीं तक भी नहीं पढ़ पाईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान जल्द ही फिल्म 'दायरा' में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और इस चीज को लेकर उन्हें आज तक अफसोस है. वहीं एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि चाहे वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हो, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके बेटे तैमूर और जेह जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करें.

11वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ पाईं करीना कपूर ?

करीना कपूर खान ने हाल ही में पॉडकास्टर हनुमान दास से बातचीत में कहा, 'ये बात हमेशा मेरे मन में रही है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई. मैं फिल्मों में आ गई थी, लेकिन मेरे पास मौका था. मैंने 11वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की. मैं जानती हूं कि इसे लेकर लोग जो चाहे वो कह सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, हालांकि मैं बतौर एक्टर खुद को साबित करना चाहती थी और मैंने अपने दिल की बात सुनी.'

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पढ़ाई पूरी ना करने का अफसोस

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मुझे अपनी पढाई पूरी न कर पाने का अफसोस है. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपने बेटों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और फिर अपने दिल की बात सुनने के लिए कहा है.'

कब समझ आया पढ़ाई का महत्व?

करीना कपूर की लाइफ में वो पल भी आया जब उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझ में आया. उन्होंने कहा, 'जब भारत में लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ाने और उनका सपोर्ट करने के लिए UNICEF ने मुझसे संपर्क किया था तब मुझे ये चीज गहराई से महसूस हुई थी.'

कब रिलीज होगी 'दायरा'

45 वर्षीय करीना कपूर खान साल 2014 से UNICEF इंडिया से जुड़ी हैं और इसके अंतर्गत वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज उठाती रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से किया था. उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी. करीना अब साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी. मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी दायरा 18 सितंबर को रिलीज होगी. इसके जरिए करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

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