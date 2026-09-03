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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर को आज तक है अफसोस, 12वीं तक भी नहीं पढ़ पाईं एक्ट्रेस

करीना कपूर को आज तक है अफसोस, 12वीं तक भी नहीं पढ़ पाईं एक्ट्रेस

करीना कपूर खान ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस खुद को साबित करने के लिए वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई. इस बात का उन्हें अफसोस है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान जल्द ही फिल्म 'दायरा' में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और इस चीज को लेकर उन्हें आज तक अफसोस है. वहीं एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि चाहे वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हो, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके बेटे तैमूर और जेह जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करें.

11वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ पाईं करीना कपूर ?

करीना कपूर खान ने हाल ही में पॉडकास्टर हनुमान दास से बातचीत में कहा, 'ये बात हमेशा मेरे मन में रही है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई. मैं फिल्मों में आ गई थी, लेकिन मेरे पास मौका था. मैंने 11वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की. मैं जानती हूं कि इसे लेकर लोग जो चाहे वो कह सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, हालांकि मैं बतौर एक्टर खुद को साबित करना चाहती थी और मैंने अपने दिल की बात सुनी.'

करीना कपूर को आज तक है अफसोस, 12वीं तक भी नहीं पढ़ पाईं एक्ट्रेस

ये भी पढ़ें: 'रामायण' के 'लक्ष्मण' से रक्षाबंधन पर हुई गलती, अब हाथ जोड़ मांगी माफी, बोले- 'भावनाओं में बहकर...'

पढ़ाई पूरी ना करने का अफसोस

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मुझे अपनी पढाई पूरी न कर पाने का अफसोस है. उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपने बेटों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और फिर अपने दिल की बात सुनने के लिए कहा है.'

कब समझ आया पढ़ाई का महत्व?

करीना कपूर की लाइफ में वो पल भी आया जब उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझ में आया. उन्होंने कहा, 'जब भारत में लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ाने और उनका सपोर्ट करने के लिए UNICEF ने मुझसे संपर्क किया था तब मुझे ये चीज गहराई से महसूस हुई थी.'

कब रिलीज होगी 'दायरा'

45 वर्षीय करीना कपूर खान साल 2014 से UNICEF इंडिया से जुड़ी हैं और इसके अंतर्गत वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज उठाती रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से किया था. उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी. करीना अब साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी. मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी दायरा 18 सितंबर को रिलीज होगी. इसके जरिए करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
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