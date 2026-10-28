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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनूपुर सेनन-स्टेबिन बेन से कृतिका कामरा और गौरव कपूर तक, पहली बार करवाचौथ मनाएंगे ये कपल्स

नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन से कृतिका कामरा और गौरव कपूर तक, पहली बार करवाचौथ मनाएंगे ये कपल्स

यूं तो सभी बॉलीवुड कपल्स हर साल करवाचौथ का त्योहार धूम-धाम से मनाते हैं, लेकिन पहली बार करवाचौथ मनाने वालों के लिए ये दिन और खास होता है. जानिए इस साल कौन-से कपल्स पहली बार करवाचौथ मनाने वाले हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 28 Oct 2026 04:28 PM (IST)
यूं तो सभी बॉलीवुड कपल्स हर साल करवाचौथ का त्योहार धूम-धाम से मनाते हैं, लेकिन पहली बार करवाचौथ मनाने वालों के लिए ये दिन और खास होता है. जानिए इस साल कौन-से कपल्स पहली बार करवाचौथ मनाने वाले हैं.

करवाचौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन नूपुर सेनन - स्टेबिन बेन और आकांक्षा रंजन-शरण शर्मा तक, बॉलीवुड के ये कपल्स पहली बार करवाचौथ मनाने वाले हैं.

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नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन - कृति सेनन की छोटी बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी. उन्होंने 10 जनवरी 2026 को स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन वेडिंग की थी. वहीं अगले दिन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी. अक्टूबर 2026 में वो अपने पति के साथ पहला करवाचौथ मनाएंगी.
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन - कृति सेनन की छोटी बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन की शादी इसी साल जनवरी में हुई थी. उन्होंने 10 जनवरी 2026 को स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन वेडिंग की थी. वहीं अगले दिन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी. अक्टूबर 2026 में वो अपने पति के साथ पहला करवाचौथ मनाएंगी.
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कृतिका कामरा और गौरव कपूर - टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने 11 मार्च 2026 को गौरव कपूर संग शादी की थी. दोनों ने सिंपल कोर्ट मैरिज की थी. इस साल 29 अक्टूबर को दोनों पहला करवाचौथ मनाएंगे.
कृतिका कामरा और गौरव कपूर - टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने 11 मार्च 2026 को गौरव कपूर संग शादी की थी. दोनों ने सिंपल कोर्ट मैरिज की थी. इस साल 29 अक्टूबर को दोनों पहला करवाचौथ मनाएंगे.
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आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा - एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने भी इसी साल 11 जुलाई को परिवार के करीबी लोगों की मौजूदगी में अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी. दोनों का ये पहला करवाचौथ उनके लिए बेहद खास होने वाला है.
आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा - एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा ने भी इसी साल 11 जुलाई को परिवार के करीबी लोगों की मौजूदगी में अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी. दोनों का ये पहला करवाचौथ उनके लिए बेहद खास होने वाला है.
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अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स - बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वे लंबे समय से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स को डेट कर रहे थे. दोनों ने 21 अगस्त, 2026 को गोवा में अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी. ऑफिशियली शादी करने के बाद ये दोनों का पहले करवाचौथ है.
अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स - बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वे लंबे समय से गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स को डेट कर रहे थे. दोनों ने 21 अगस्त, 2026 को गोवा में अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी. ऑफिशियली शादी करने के बाद ये दोनों का पहले करवाचौथ है.
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अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना - टीवी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 16 नवंबर 2025 में शादी की थी. शादी के बाद ये दोनों भी 2026 में पहली बार करवाचौथ मनाएंगे.
अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना - टीवी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 16 नवंबर 2025 में शादी की थी. शादी के बाद ये दोनों भी 2026 में पहली बार करवाचौथ मनाएंगे.
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सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू - सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर 2025 को 'भूत शुद्धि विवाह' परंपरा से कोयंबटूर में शादी की थी. उन्होंने जून में अपनी प्रेग्नेंसी की भी पुष्टि की थी. शादी के बाद ये उनका पहला करवाचौथ होगा, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सामंथा इस साल करवाचौथ का व्रत करेंगी या नहीं.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू - सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर 2025 को 'भूत शुद्धि विवाह' परंपरा से कोयंबटूर में शादी की थी. उन्होंने जून में अपनी प्रेग्नेंसी की भी पुष्टि की थी. शादी के बाद ये उनका पहला करवाचौथ होगा, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सामंथा इस साल करवाचौथ का व्रत करेंगी या नहीं.
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सारा खान और कृष पाठक - टीवी एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर -प्रोड्यूसर कृष पाठक ने 5 दिसंबर 2025 को हिंदु और मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत शादी रचाई थी. इससे पहले वो कोर्ट में 6 अक्टूबर को शादी कर चुके थे और दोनों ने 2025 में भी ये त्योहार मनाया था. हालांकि रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बाद उनका ये पहला करवाचौथ होगा.
सारा खान और कृष पाठक - टीवी एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर -प्रोड्यूसर कृष पाठक ने 5 दिसंबर 2025 को हिंदु और मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत शादी रचाई थी. इससे पहले वो कोर्ट में 6 अक्टूबर को शादी कर चुके थे और दोनों ने 2025 में भी ये त्योहार मनाया था. हालांकि रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बाद उनका ये पहला करवाचौथ होगा.
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इन कपल्स के अलावा रश्मिका मंदाना - विजय देवरकोंडा और जेनिफर विंगेट - विलियम इस्माइल के लिए भी शादी के बाद पहला करवाचौथ होगा. हालांकि ये दोनों कपल्स इस पर्व को मनाएंगे या नहीं इसकी जानकारी नहीं है.
इन कपल्स के अलावा रश्मिका मंदाना - विजय देवरकोंडा और जेनिफर विंगेट - विलियम इस्माइल के लिए भी शादी के बाद पहला करवाचौथ होगा. हालांकि ये दोनों कपल्स इस पर्व को मनाएंगे या नहीं इसकी जानकारी नहीं है.
Published at : 28 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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Karwachauth

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