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नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन से कृतिका कामरा और गौरव कपूर तक, पहली बार करवाचौथ मनाएंगे ये कपल्स
यूं तो सभी बॉलीवुड कपल्स हर साल करवाचौथ का त्योहार धूम-धाम से मनाते हैं, लेकिन पहली बार करवाचौथ मनाने वालों के लिए ये दिन और खास होता है. जानिए इस साल कौन-से कपल्स पहली बार करवाचौथ मनाने वाले हैं.
करवाचौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन नूपुर सेनन - स्टेबिन बेन और आकांक्षा रंजन-शरण शर्मा तक, बॉलीवुड के ये कपल्स पहली बार करवाचौथ मनाने वाले हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 04:28 PM (IST)
Tags :Karwachauth
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