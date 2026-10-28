नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन से कृतिका कामरा और गौरव कपूर तक, पहली बार करवाचौथ मनाएंगे ये कपल्स

सारा खान और कृष पाठक - टीवी एक्ट्रेस सारा खान और एक्टर -प्रोड्यूसर कृष पाठक ने 5 दिसंबर 2025 को हिंदु और मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत शादी रचाई थी. इससे पहले वो कोर्ट में 6 अक्टूबर को शादी कर चुके थे और दोनों ने 2025 में भी ये त्योहार मनाया था. हालांकि रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बाद उनका ये पहला करवाचौथ होगा.