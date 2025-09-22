करीना कपूर के 45वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, 'लड़कों' संग यूं मनाया जश्न

एक्ट्रेस करीना कपूर खान 45 साल की हो गई हैं. उन्होंने 21 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये सेलिब्रेशन उन्होंने फैमिली के साथ ही एंजॉय किया. सोशल मीडिया पर करीना के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो वायरल है. फोटो में करीना एक बड़े से गुब्बारे को किस करती दिखी. गुब्बारे पर लिखा था- हैप्पी बर्थडे अम्मा.

करीना कपूर का बर्थडे सेलिब्रेशन

फोटो में करीना को डेनिम शर्ट में देखा गया. उन्होंने हाई बन बनाया हुआ था. साथ ही हूप्स ईयररिंग्स पहने थे. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था- सारा प्यार फील किया. जिन्होंने मुझे विश किया उन्हें थैंक्यू. आई लव यू. आज मैं अपने लड़कों के साथ बिजी हूं.





बता दें कि करीना को उनके बर्थडे पर कई सेलेब्स ने विश किया. उनकी बहन करिश्मा कपूर ने करीना के साथ की थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए लिखा- बेस्ट बहन, बेस्ट दोस्त... हैप्पी बर्थडे मेरी बहन. सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूं. वहीं एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी करीना को विश किया है. सोहा रिश्ते में करीना की ननद लगती हैं. सोहा ने करीना के साथ एक खास वीडियो शेयर किया.

इन फिल्मों में दिखीं करीना कपूर

करीना कपूर, रणधीर कपूर और बबीता कपूर की बेटी हैं. करीना ने 2000 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. वो अभिषेक बच्चन के अपोजिट फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थीं. उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. वो जब वी मेट, चमेली, 3 ईडियट्स, गुड न्यूज, वीरे दी वेडिंग, क्रू जैसी फिल्में कर चुकी हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म सिंघम रिटर्न्स में देखा गया था.

इस फिल्म में वो अजय देवगन के अपोजिट रोल में थीं. फिल्म में उनका अहम रोल था.

करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म

अब वो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मेघना गुलजार की फिल्म Daayra में नजर आने वाली हैं. अप्रैल में वो मिले थे और फिल्म को लेकर मीटिंग की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्म अनाउंस कर दी ती.