बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्ममेकर को लगता था अक्षय खन्ना से डर, वजह जान हैरान हो जाएंगे
Akshaye Khanna News: अक्षय खन्ना अपने शांत और मिलनसार स्वभाव के लिए फेमस हैं. ऑन और ऑफ‑स्क्रीन दोनों ही जगह उनकी विनम्रता का जादू चलता है. मगर एक आदत की वजह से फेमस डायरेक्टर उनसे कभी काफी डरते थे.
अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना का लुक और किरदार दर्शकों को खासा प्रभावित कर रहा है.
उनकी फिल्म देखने के बाद फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर ने भी उनकी फिल्म देखी और ‘धुरंधर’ का रिव्यू किया. इस फिल्म को करण जौहर ने शानदार फिल्म कह इसकी तारीफ की.
View this post on Instagram
करण जौहर को लगता था डर
लेकिन क्या आपको ये बात पता है करण जौहर कभी अक्षय खन्ना से डरते थे. इस बात पर आपको यकिन नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हुआ था. मगर ये सच है. इस बात को खुद करण जौहर ने ही बताया था कि वह अक्षय खन्ना से खौफ खाते थे. हालांकि अब नहीं. याद दिला दें कि साल 2007 जब करण जौहर के चिट चैट शो ‘कॉफी विद करण ’ के 7वें सीजन का आगाज हुआ था. तब इस दौरान शो के एपिसोड में अक्षय खन्ना शरीक हुए थे.
करण जौहर ने किया था खुलासा
इस एसिसोड में अक्षय खन्ना और करण जौहर के बीच हुआ दिलचस्प खुलासा आज भी याद किया जाता है. दोनों ने अपने बचपन के दिनों को याद किया था. शो में करण ने बताया कि उन्हें अक्षय से डर लगता था क्योंकि बचपन में अक्षय थोड़े रूड स्वभाव के थे.
दोनों साउथ बॉम्बे के पड़ोसी थे और साथ बड़े हुए थे. करण ने कहा कि अक्षय बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ी थे और अक्सर उन्हें कोर्ट से बाहर जाने को कहते थे. करण उनके साथ जाते लेकिन वह सही तब खेल पाते जब कोर्ट से अक्षय बाहर निकल जाते. इस बात को अक्षय ने मजाक में लिया था लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि सच में वह डरते थे.
करण जौहर की नेटवर्थ
आपको बता दें कि करण जौहर बॉलीवुड के सबसे जाने-माने फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर में से एक हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं और अपने करियर के दौरान डायरेक्शन,प्रोडक्शन और होस्टिंग के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है.
नेटवर्थ की बात करें तो ‘द फाइनेंशियल एक्सप्रेस’ के मुताबिक करण जौहर की संपत्ति लगभग 1740 करोड़ रुपये है. उनकी अधिकांश कमाई उनकी प्रोडक्शन कंपनी धर्म प्रोडक्शंस से होती है. इसके अलावा वह अन्य प्रोडक्शन हाउसेस में निवेश करते हैं और टीवी शो भी होस्ट करते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL