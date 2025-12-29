'धुरंधर ने मेरी फिल्ममेकिंग एबिलिटी पर खड़े कर दिए सवाल', जानें करण जौहर ने क्यों कहा ऐसा

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ देखकर काफी इम्प्रेस नजर आए हैं. करण ने खुलकर इस फिल्म की तारीफ की और कहा कि इस फिल्म ने उन्हें अपनी ही फिल्ममेकिंग एबिलिटी पर सवाल उठने पर मजबूर कर दिया. करण का मानना है कि ये उन फिल्मों में से है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं.

स्टोरीटेलिंग और डायरेक्शन ने जीता दिल

अनुपमा चोपड़ा की किताब ‘डाइनिंग विद स्टार्स’ के बुक लॉन्च के मौके पर बातचीत के दौरान करण जौहर ने कहा कि ‘धुरंधर’ की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टोरीटेलिंग है.

फिल्म कहीं भी ओवर नहीं लगती और हर सीन बहुत नेचुरल तरीके से आगे बढ़ता है. उन्होंने खास तौर पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन से खुद को शो करने की कोशिश नहीं की बल्कि कहानी को सबसे आगे रखा.

रणवीर सिंह का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस

करण ने ये भी बताया कि रणवीर सिंह ने फिल्म में कमाल का काम किया है. उनका कहना था कि रणवीर का परफॉर्मेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उनसे नजर नहीं हटा पाते है. एक्टर ने अपने किरदार में पूरी तरह खुद को डुबो दिया है जो हर सीन में साफ नजर आता है. एक्शन, इमोशन और ड्रामा का जो बैलेंस फिल्म में दिखता है वही इसे खास बनाता है.

फिल्ममेकर्स के लिए सीख वाली फिल्म

करण जौहर ने माना कि जब कोई फिल्म इस लेवल पर बनती है तो दूसरे फिल्ममेकर्स खुद को री-इवैल्युएट करने लगते हैं. उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि इससे सीखने का मौका मिलता है और आगे बेहतर काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है.





ऑडियंस और इंडस्ट्री से मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स

बात करें ‘धुरंधर’ की, तो फिल्म को ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की स्टोरी, एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक को भी खूब पसंद किया जा रहा है. कई सेलेब्स पहले ही फिल्म की तारीफ कर चुके हैं और अब करण जौहर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है.