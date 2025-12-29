एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पार्टी में ट्राई करें मौनी रॉय और दिशा पाटनी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ
Mouni Roy-Disha Patani Party Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और दिशा पाटनी बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. आप उनके स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
मौनी रॉय और दिशा पाटनी बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. दोनों एक दूसरे का साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करती नजर आती हैं. आए दिन ये दोनों हसीनाएं अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका हर एक अंदाज बेहद ही खास होता है. ऐसे में अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ यूनिक और स्टाइलिश लुक ट्राई करना चाहती हैं तो उनके ये लुक्स अपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 29 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Tags :Disha Patani Mouni Roy New Year 2026
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में ट्राई करें मौनी रॉय और दिशा पाटनी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
7 Photos
'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने वसूली इतनी मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट की फीस
बॉलीवुड
8 Photos
बाप-बेटे दोनो संग स्क्रीन पर रोमांस कर चुकी हैं ये हसीनाएं, लिस्ट में माधुरी से श्रीदेवी तक शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इजरायल से SPICE-1000 बम, ड्रोन, पिनाका और MRSAM मिसाइलें... 80 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुप्रीम फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने लिखी खुली चिट्ठी, कहा- अब भरोसा टूट रहा...
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion