न्यू ईयर पार्टी में ट्राई करें मौनी रॉय और दिशा पाटनी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

एक्ट्रेस मौनी रॉय का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है. उन्होंने शिमरी हाई स्लिट कट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. एक्टर के इस लुक को आप मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स के साथ कॉपी कर सकती हैं.