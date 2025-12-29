हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पार्टी में ट्राई करें मौनी रॉय और दिशा पाटनी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

न्यू ईयर पार्टी में ट्राई करें मौनी रॉय और दिशा पाटनी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

Mouni Roy-Disha Patani Party Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और दिशा पाटनी बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. आप उनके स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Mouni Roy-Disha Patani Party Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय और दिशा पाटनी बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. आप उनके स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

मौनी रॉय और दिशा पाटनी बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. दोनों एक दूसरे का साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करती नजर आती हैं. आए दिन ये दोनों हसीनाएं अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका हर एक अंदाज बेहद ही खास होता है. ऐसे में अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ यूनिक और स्टाइलिश लुक ट्राई करना चाहती हैं तो उनके ये लुक्स अपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकते हैं.

1/7
एक्ट्रेस मौनी रॉय का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है. उन्होंने शिमरी हाई स्लिट कट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. एक्टर के इस लुक को आप मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स के साथ कॉपी कर सकती हैं.
एक्ट्रेस मौनी रॉय का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है. उन्होंने शिमरी हाई स्लिट कट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. एक्टर के इस लुक को आप मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स के साथ कॉपी कर सकती हैं.
2/7
न्यू ईयर पार्टी के लिए आप मौनी के इस लुक को कॉपी करके महफिल लूट सकती हैं. उन्होंने पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है साथ ही लुक को और भी एलिगेंट बनाने के लिए सटल मेकअप किया और ओपन हेयर रखे.
न्यू ईयर पार्टी के लिए आप मौनी के इस लुक को कॉपी करके महफिल लूट सकती हैं. उन्होंने पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है साथ ही लुक को और भी एलिगेंट बनाने के लिए सटल मेकअप किया और ओपन हेयर रखे.
Published at : 29 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Disha Patani Mouni Roy New Year 2026

