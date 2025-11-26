हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जितनी बार गोली चली, उतनी बार ग्रैंड ओपनिंग हुई...' कनाडा में अपने कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कपिल शर्मा

'जितनी बार गोली चली, उतनी बार ग्रैंड ओपनिंग हुई...' कनाडा में अपने कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कपिल शर्मा

Kapil Sharma' s Reaction: कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच उन्होंने कनाडा में अपने कैफे पर हुए फायरिंग पर पहली बार रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 08:17 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडी कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं जो 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. आज ही उनके इस लेटेस्ट फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ. अपने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कॉमेडी किंग ने कैप्स कैफे में हुई फायरिंग मामले को लेकर पहली बार अपना बयान भी शेयर किया. 

मुंबई में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था. इस इवेंट में पहले बार कपिल शर्मा ने अपने कैफे में तीन बार हुई फायरिंग पर बात की. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां कॉमेडी किंग इस मुद्दे को लेकर अपना रिएक्शन शेयर करते नजर आए.

'जितनी बार गोली चली वहां...'
मीडिया के सवाल पर कपिल शर्मा ने कहा- 'ये हादसा कनाडा के वैंकूवर में हुआ. मेरे ख्याल से वहां पर 3 बार फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां पुलिस के पास शायद उतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएं. उसके बाद हमारा केस हुआ, ये फेडरल में चला गया.' कनाडा की पार्लियामेंट में इस केस पर चर्चा हुई. ऊपर वाला जो करता है इसके पीछे की कहानी हम नहीं समझ पाते हैं. बाकी मैं कभी मुंबई में और अपने देश में अन सेफ फील नहीं करता. हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई नहीं. जितनी बार गोली चली वहां पर उसके बाद और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywoodflash (@bollywoodflash01)


कब हुई कैप्स कैफे में फायरिंग?
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने कनाडा में कैप्स कैफे नाम का अपना नया बिजनेस शुरू किया. 7 जुलाई को इस कैफे की ग्रैंड ओपनिंग हुई और 10 जुलाई को ही कैफे पर गोलियों की बौछार कर दी गई. दूसरी बार ये हादसा 7 अगस्त को दोबारा फिर हुआ जहां कैफे में भारी नुकसान हुआ और कई कांच भी टूट गए. सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ दिनों के लिए कैफे बंद भी हो गया. इसके बाद अक्टूबर के महीने में कैप्स कैफे में 9–10 राउंड फायरिंग की गई जिसके बाद दीवारों में बुलेट होल्स भी बन गए थे.

पहली बार हुई फायरिंग में बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( BKI) के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद तीसरी बार हुई फायरिंग में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलवीर सिद्धू पर इल्जाम लगे थे. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया गया था.

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA Kis Kis Ko Pyar Karoon 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
Advertisement

वीडियोज

आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को किया डिएक्टिवेट, जानें क्या है कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
दीपिका पादुकोण के ब्यूटी ब्रांड को हुआ करोड़ों का घाटा, कैटरीना कैफ के बिजनेस का ऐसा है हाल
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
फ्रांसिस्को फ्रांको की डेथ एनिवर्सरी पर महिलाओं ने टॉपलेस होकर क्यों किया प्रदर्शन, क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
India Wedding Season: 44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
44 दिन में होंगी 46 लाख शादियां, जानें कहां सबसे ज्यादा एक-दूजे के होंगे कपल्स?
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget