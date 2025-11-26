'जितनी बार गोली चली, उतनी बार ग्रैंड ओपनिंग हुई...' कनाडा में अपने कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कपिल शर्मा
Kapil Sharma' s Reaction: कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी बीच उन्होंने कनाडा में अपने कैफे पर हुए फायरिंग पर पहली बार रिएक्ट किया है.
कॉमेडी कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं जो 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. आज ही उनके इस लेटेस्ट फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ. अपने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कॉमेडी किंग ने कैप्स कैफे में हुई फायरिंग मामले को लेकर पहली बार अपना बयान भी शेयर किया.
मुंबई में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था. इस इवेंट में पहले बार कपिल शर्मा ने अपने कैफे में तीन बार हुई फायरिंग पर बात की. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां कॉमेडी किंग इस मुद्दे को लेकर अपना रिएक्शन शेयर करते नजर आए.
'जितनी बार गोली चली वहां...'
मीडिया के सवाल पर कपिल शर्मा ने कहा- 'ये हादसा कनाडा के वैंकूवर में हुआ. मेरे ख्याल से वहां पर 3 बार फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां पुलिस के पास शायद उतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएं. उसके बाद हमारा केस हुआ, ये फेडरल में चला गया.' कनाडा की पार्लियामेंट में इस केस पर चर्चा हुई. ऊपर वाला जो करता है इसके पीछे की कहानी हम नहीं समझ पाते हैं. बाकी मैं कभी मुंबई में और अपने देश में अन सेफ फील नहीं करता. हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई नहीं. जितनी बार गोली चली वहां पर उसके बाद और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में.'
कब हुई कैप्स कैफे में फायरिंग?
कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने कनाडा में कैप्स कैफे नाम का अपना नया बिजनेस शुरू किया. 7 जुलाई को इस कैफे की ग्रैंड ओपनिंग हुई और 10 जुलाई को ही कैफे पर गोलियों की बौछार कर दी गई. दूसरी बार ये हादसा 7 अगस्त को दोबारा फिर हुआ जहां कैफे में भारी नुकसान हुआ और कई कांच भी टूट गए. सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ दिनों के लिए कैफे बंद भी हो गया. इसके बाद अक्टूबर के महीने में कैप्स कैफे में 9–10 राउंड फायरिंग की गई जिसके बाद दीवारों में बुलेट होल्स भी बन गए थे.
पहली बार हुई फायरिंग में बब्बर खालसा इंटरनेशनल ( BKI) के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद तीसरी बार हुई फायरिंग में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलवीर सिद्धू पर इल्जाम लगे थे. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया गया था.
